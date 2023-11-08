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DİLEK TAŞI 9 BÖLÜM İZLE - Dilek Taşı son bölüm canlı izle

Dilek Taşı, Kanal D ekranlarında 8 Kasım Çarşamba günü 9. bölümüyle ekrana gelecek. Dizide başrolleri Salih Bademci ve Hazal Subaşı paylaşırken Dilek Taşı, başarılı oyuncu kadrosuyla olduğu kadar etkileyici hikayesiyle de milyonları ekran başına kilitledi. İşte Dilek Taşı 9. bölüm ve yeni bölüm konusu...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 12:20 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 12:30
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DİLEK TAŞI 9 BÖLÜM İZLE - Dilek Taşı son bölüm canlı izle

Dilek Taşı, Kanal D'nin yeni sezon dizisi olarak 9. bölümüyle ekrana gelecek. Daha ilk fragmanıyla tüm diziseverlerin dikkatini çeken Dilek Taşı'nın heyecanla beklenen 9. bölümü, 8 Kasım Çarşamba günü seyircilerle buluşuyor. Kaçırmak istemeyenler arama motorlarında 'Dilek taşı 9. bölüm izle, Kanal D Dilek Taşı yeni bölüm izle, Dilek Taşı dizisi full izle' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar ve 9. bölüm konusu...

DİLEK TAŞI 9. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KANAL D Dilek Taşı izlemek için tıklayın

DİLEK TAŞI 9. BÖLÜM KONUSU

Figen aile geçmişi ile ilgili gerçekleri sonunda öğrenebilecek mi? Mustafa Cemre'yi köşke geri getiriyor ve kızı için canını ortaya koyuyor. Eğer uyumlu çıkarsa Sinan için böbreğini vermeyi kabul ediyor! Rüçhan Sevda'yı görmeye ajansa gidince kızının Efkan tarafından darp edildiğini öğreniyor… Çocukları için her şeyi göze alan Rüçhan, Dündar ve Efkan ile yüzleşmeye gidiyor! Bu olaylar yaşanırken köşkte ortaya çıkan bir sır ise her şeyi karıştıracaktır.

DİLEK TAŞI 9. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KANAL D Dilek Taşı izlemek için tıklayın

DİLEK TAŞI OYUNCULARI KİM?

  • Salih Bademci
  • Hazal Subaşı
  • Ozan Dolunay
  • Perihan Savaş
  • Özge Özberk
  • Teoman Kumbaracıbaşı
  • Elif Doğan
  • Çiçek Dilligil
  • Afra Karagöz

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