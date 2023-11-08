DİLEK TAŞI 10. BÖLÜM FRAGMANI | Dilek Taşı yeni bölüm fragman izle

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Dilek Taşı, 10. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Perşembe günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Dilek Taşı yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Dilek Taşı fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

DİLEK TAŞI 9. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬 DİLEK TAŞI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

DİLEK TAŞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Figen aile geçmişi ile ilgili gerçekleri sonunda öğrenebilecek mi? Mustafa Cemre'yi köşke geri getiriyor ve kızı için canını ortaya koyuyor. Eğer uyumlu çıkarsa Sinan için böbreğini vermeyi kabul ediyor! Rüçhan Sevda'yı görmeye ajansa gidince kızının Efkan tarafından darp edildiğini öğreniyor… Çocukları için her şeyi göze alan Rüçhan, Dündar ve Efkan ile yüzleşmeye gidiyor! Bu olaylar yaşanırken köşkte ortaya çıkan bir sır ise her şeyi karıştıracaktır.

DİLEK TAŞI 9. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬 DİLEK TAŞI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE