📺Ömer 30 Bölüm FULL İZLE - Ömer son bölüm izle - Ömer dizisi STAR TV yeni bölüm izle

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Ömer dizisinde heyecan dorukta. Ömer'in 6 Kasım Pazartesi günü ekranlara gelen 30. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. İşte Ömer son bölüm bilgileri...

ÖMER 30. YENİ BÖLÜM İZLE

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ÖMER DİZİSİ 30. BÖLÜM KONUSU

Ömer ve Gamze'nin tüm çabalarına rağmen soluğu Şükran'ın yanında alan Vicdan, kabullenmesi çok zor bir gerçekle onu baş başa bırakır. Geçmişte babası ile Vicdan arasında geçen bir konuşmayı öğrenen Tahir ise büyük gerçeğe bir adım daha yaklaşmanın çaresizliğini yaşar.

Şükran'ı boşanma kararından döndürmek isteyen abisinin ısrarlarına karşı gelemeyen Ömer, istemeden de olsa dükkan konusunda Gamze ile aralarını bozacak bir adım atar. Gamze'nin iş hayatındaki zorunlulukları ve yoğunluğu ise Ömer'in canını sıkarken, yaşadıkları çatışmalara bir yeni cephe daha açar.

Korktuğu gerçekle yüz yüze kalan Tahir yaşadığı hüsranla baş etmeye çalışırken ihtiyaç duyduğu desteği yanlış yerlerde aramaya başlar.

Kendilerini hararetli bir tartışmanın içinde bulan Gamze ve Ömer'in bir anlık dikkatsizliğiyse, ailenin beklenmedik bir tehlikeyle sarsılmasına neden olacaktır.

ÖMER 30. YENİ BÖLÜM İZLE

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