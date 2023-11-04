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GÖNÜL DAĞI 113 BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Gönül Dağı 113 bölümde neler olacak? | TRT1 canlı izle

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı 113. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Her bölümü ile büyük beğeni toplayan Gönül Dağı, yeni bölümde büyük heyecan vadediyor. İşte Gönül Dağı 113. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2023 Cumartesi 14:20 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2023 Cumartesi 14:31
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GÖNÜL DAĞI 113 BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Gönül Dağı 113 bölümde neler olacak? | TRT1 canlı izle

Gönül Dağı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 113. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 113. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 113. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı 113. bölüm bilgileri...

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Selma ve Taner'in sevgili olduğunu bütün kasaba öğrenir. Zafer intikam almak için Fazıl'a ne söyleyecektir? Veysel kızına bakarken evde yangın çıkar. Baba kız yangından kurtulabilecek midir? Döndü ve Halime, Hüseyin'e kasabadan birini bulur. Buldukları kişi Ramazan ve Asuman'ı nasıl etkileyecektir?

Rıfat geçinebilmek için ek iş olarak un fabrikasında çalışır. Rıfat'ın başına ne gelecektir? Yeşim diziden ayrılır. Kalacak yer arayan Yeşim'in yardımına Erkan koşar. Erkan, Yeşim'i nereye götürecektir?

Gönül Dağı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 113. bölüm fragmanı izle

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