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Hırvatistan - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Hırvatistan ile Arnavutluk kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hırvatistan - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 10:04 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 10:08
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Hırvatistan - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024

Hırvatistan - Arnavutluk maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. Hırvatistan ile Arnavutluk kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Hırvatistan - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HIRVATİSTAN - ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hırvatistan - Arnavutluk maçı 19 Haziran Çarşamba günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

Hırvatistan - Arnavutluk maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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