Hırvatistan - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024

Hırvatistan - Arnavutluk maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. Hırvatistan ile Arnavutluk kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Hırvatistan - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HIRVATİSTAN - ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hırvatistan - Arnavutluk maçı 19 Haziran Çarşamba günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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