ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 19 - 25 Haziran ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Mis Tam Yağlı Tost Peyniri 1000 g: 187 TL
Mis Dilimli Tam Yağlı Tost Peyniri 500 g: 115 TL
Mis Tam Yağlı Kaşar Peyniri 500 g: 119 TL
Mis Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir 650 g: 99 TL
Mis Tel Peyniri Tam Yağlı 250 g: 64,50 TL
Mis Tam Yağlı Tost Peyniri 1000 g: 187 TL
Ğlker Pötibör Sade/Kakaolu/Çifte Kavrulmuş 450 g: 29,60 TL
Ülker Çiziviç 246 g: 27 TL
Ülker Çiziviç Zeytinyağlı ve Kekikli Sandviç 3'lü: 29,25 TL
Probis Midi 7'li: 14,90 TL
Pantene Şampuan Onarıcı&Koruyucu/Güç Parlaklık 750 ml: 119 TL
Elseve Mucizevi Yağ Saç Güzelleştirici Krem 150 ml: 176,90 TL
Pia Metal Ayna: 150 TL
Molfix Süper Avantaj Paketi Maxi 82'li/Junior 64'lü/Extra Large 52'li: 233 TL