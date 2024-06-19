Haberler Haberler ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 19 - 25 Haziran ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 19 - 25 Haziran ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

ŞOK aktüelde indirim rüzgarları esiyor. Vatandaşın cebini güldüren fırsatlara devam eden ŞOK zincir marketleri, 'Haftanın Fırsatları' kataloğuyla indirimli alışverişi başlatıyor. Her hafta yenilenen aktüel ürünlerde bu hafta birçok ürün, yine büyük indirimlerle sizleri bekliyor. İşte ŞOK en son yayınlanan aktüel ürünler listesi ve 19 - 25 Haziran kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 09:32
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ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 19 - 25 Haziran ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Mis Tam Yağlı Tost Peyniri 1000 g: 187 TL
Mis Dilimli Tam Yağlı Tost Peyniri 500 g: 115 TL
Mis Tam Yağlı Kaşar Peyniri 500 g: 119 TL
Mis Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir 650 g: 99 TL
Mis Tel Peyniri Tam Yağlı 250 g: 64,50 TL

ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 19 - 25 Haziran ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Ğlker Pötibör Sade/Kakaolu/Çifte Kavrulmuş 450 g: 29,60 TL
Ülker Çiziviç 246 g: 27 TL
Ülker Çiziviç Zeytinyağlı ve Kekikli Sandviç 3'lü: 29,25 TL
Probis Midi 7'li: 14,90 TL

ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 19 - 25 Haziran ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Pantene Şampuan Onarıcı&Koruyucu/Güç Parlaklık 750 ml: 119 TL
Elseve Mucizevi Yağ Saç Güzelleştirici Krem 150 ml: 176,90 TL
Pia Metal Ayna: 150 TL
Molfix Süper Avantaj Paketi Maxi 82'li/Junior 64'lü/Extra Large 52'li: 233 TL

ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 19 - 25 Haziran ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Alpina cam Ankastre Set: 5.899 TL
Arzum Monomiz Çubuk Blender: 799 TL
Arzum Lusso El Blender Seti: 1.499 TL

ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 19 - 25 Haziran ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Fenoti 42 Full HD Android Smart LED TV: 6.999 TL
Kaşmir Kilim Çift Taraflı: 279 TL
Piknik Örtüsü Çantalı: 125 TL
PVC Masa Örtüsü: 84,95 TL

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