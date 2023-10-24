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📺ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE | Üç Kız Kardeş 59. bölüm

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, 59. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli kitabından uyarlanan dizinin yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 59. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 24 Ekim Salı günü yayınlanan 59. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2023 Çarşamba 19:32
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📺ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE | Üç Kız Kardeş 59. bölüm

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 24 Ekim Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediyorlardı. İşte Üç Kız Kardeş 59. bölüm bilgileri..

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 59. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ 59. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Somer Türkan'ı Defne'nin velayeti için kaçırmış olsa da ikili arasında beklenmedik bir yakınlaşma olur. Bu bir aşk oyunu mu yoksa iki tarafında yüzleşmek zorunda kalacağı bir gerçeğin başlangıcı mı olacak? Sevilay bu durumu bir fırsata dönüştürerek Kartal'ın karşısına çıkar. Türkan'ı merakla bekleyen Kartal, Somer'le birlikte olduğunu öğrendiğinde müthiş bir öfkeyle peşlerine düşer. Kartal, Korman Ailesi'nin evini basıp Türkan'ı arar. Türkan'ı bulamayan Kartal, Mustafa ile kavgaya tutuşur. Somer ve Türkan'ı saklandıkları yerde bulan Kartal silahını Somer'e doğrultur. Peki, Kartal Somer'i vuracak mı?

Serdar Dönüş'ün tedavi olduğu hastanede işe başlar. Aylin konusunda iyice köşeye sıkışır. Kızının evlendiğini öğrenen Sadık'la Kartal arasında büyük bir hesaplaşma yaşanır. Kartal bununla da kalmaz Rüçhan'ın evine gider. Hesap sorar. Rüçhan ise Sadık'a Türkan'ın yaptığının yanlış olduğunu, eski kocasının ortağıyla evlenmesinin rezillik olduğunu söyler. Türkan ise yaşadıklarından dolayı Somer'e ne kadar kızarsa kızsın, ona hala aşık olduğunu söyler. Peki, Somer ile Türkan arasındaki aşkın yeniden depreştiğini gören Kartal şimdi ne yapacak?

Türkan ve Somer kaldıkları evde bir karar verirler ancak, kendilerini bekleyen tehlikeden habersizdirler.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 59. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

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