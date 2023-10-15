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📺Yargı 67 BÖLÜM İZLE | Yargı SON BÖLÜM izle - Kanal D izle Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 67. yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yargı'nın yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 67. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 67. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 11:31 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 12:01
📺Yargı 67 BÖLÜM İZLE | Yargı SON BÖLÜM izle - Kanal D izle Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 15 Ekim Pazar günü yeni ve 67. bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler, Yargı'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı yeni bölüm bilgileri; Yargı 67. yeni bölümü...

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YARGI 67. BÖLÜM KONUSU

Kapıya bırakılan paket Ceylin'in, Mercan'ın yaşadığına dair yıllardır süren inancını perçinlemeye yeter de artar. Ancak, bu çocuk tişörtü beraberinde pek çok soru taşımaktadır. Ilgaz ve Ceylin bu soruların peşinden giderken çözüme ulaşmak yerine önce yeni fark ettikleri şüphelilerle karşı karşıya kalırlar.

Herkes her şeyin üzerinden bir kez daha geçmek, ucunu yakaladıkları ipin sonuna kadar gelip Mercan'ı bulmak için çabalar. Merdan, Macit'le olan dostluğunda yeni bir aşama kaydederken, Yekta ise hiç bulaşmak istemeyeceği bir karanlığa sırf Ceylin'e yardım etmek için gözünü karartıp dalmaya hazırdır.

Ilgaz ve Ceylin fikir ayrılıklarını bir kenara bırakıp tekrardan bir aileymişçesine, her bir bilgi kırıntısının peşine düşmek zorundadır. Başta onlar olmak üzere herkesin çabası karşılık bulur; günün sonunda bunca zamandır aslında diplerinde olan ama görmedikleri gerçeğin arkasından gidecek ve ikisi de dumura uğrayacaktır.

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