📺Çöp Adam 30. BÖLÜM FULL İZLE | Çöp Adam STAR TV son bölüm

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM İZLE | Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve daha ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Çöp Adam'ın 30. bölümünde neler yaşandığı diziseverler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, gerçek bir hayat hikayesinden senaryoya uyarlanan Çöp Adam dizisi hakkında, arama motorlarında araştırılan Star TV Çöp Adam 30. bölümünün konusunu ve son bölümü haberimizde derledik.

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ÇÖP ADAM 30. FİNAL BÖLÜM KONUSU

Peri'nin Yavuz'u suçlaması Yavuz'un çok ağırına gider ve evi terk eder. Tamer Meryem'i ve ortalığı yatıştırmaya çalışırken Serkan da Azer'in yardımıyla Burak'ın izini sürer. Sarp, Peri ve Tamer'in akşam yemeğinde misafiri olur. Yemekte Tamer'in kendisinden şüphelendiğini anlayan Sarp; planlarını hızlandırırken, tehlikeli bir oyun daha oynamak için harekete geçer. Serkan ve Tamer Burak ve Sarp'la ilgili parçaları birleştirirken; Sarp, kardeşleriyle kaçışları için hazırlıkları tamamlarlar.

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