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BENİM GÜZEL AİLEM 15. BÖLÜM FULL İZLE | Benim Güzel Ailem TRT son bölüm

Benim Güzel Ailem, yeni bölümleriyle TRT ekranlarında dizi severlerle buluşmaya devam ediyor. Son bölümüyle ekran başındakilerden tam not alan Benim Güzel Ailem, 4 çocuklu kalabalık bir ailenin yuvadan uçan kuşlarını anlatıyor. Eğlenceli konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla, heyecanla beklenen dizi hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Benim Güzel Ailem 15. bölüm izle, Benim Güzel Ailem 15. bölüm full izle - TRT 1 Benim Güzel Ailem CANLI İZLE' konularını haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 01:40 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 02:01
BENİM GÜZEL AİLEM 15. BÖLÜM FULL İZLE | Benim Güzel Ailem TRT son bölüm

BENİM GÜZEL AİLEM 15. BÖLÜM İZLE | Güney Kore yapımı olan 'Once Again' isimli diziden uyarlanan Benim Güzel Ailemi deneyimli oyuncu kadrosu ve beğenilen konusuyla ekranlardaki yerini aldı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez haline gelen dizinin 11 Ekim Çarşamba günü TRT'de yayınlanan 15. bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Benim Güzel Ailem 15. bölümü...

Benim Güzel Ailem 15. BÖLÜM izlemek için tıklayın

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BENİM GÜZEL AİLEM 15. BÖLÜM ÖZETİ

Canan telefonunu açmayan Rasim'e sitem eder. Rasim küslüğü Canan'ın başlattığını eğer pes ederse kendisiyle konuşacağını söyler. Rasim Deniz'e tüm aileyi toplayıp geldiği için kızgındır. Deniz ise durumun öyle olmadığını ve yakalandığını söyler. Derya ve Öznur iş birliği yapar. Ferdi'ye tasarımlarını yaptığı diziden Derya'ya teklif geldiğini ve haremde gözde hasekilerden birini oynayacağını söyler. Ferdi benim menajerim figürasyona bakamaz diye isyan çıkarır.

Adnan Canan'a dert yanar. Müteahhitle başının dertte olduğunu Rasim'e nasıl söyleyeceğini kara Kara düşünür. Rasim Sina'nın Damla'yı kaçırdığını düşünürken, Damla durumun tam tersi olduğunu söyler ve Sina'yı ben kaçırdım der. Bunun üzerine Rasim Damla'ya yıkıl karşımdan diyerek tepki gösterir.

Benim Güzel Ailem 15. BÖLÜM izlemek için tıklayın

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BENİM GÜZEL AİLEM OYUNCU KADROSU

  • Erdal Özyağcılar
  • Seray Gözler
  • Onur Buldu
  • Melis Babadağ
  • Toprak Can Adıgüzel
  • Serra Pirinç
  • Nergis Kumbasar

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