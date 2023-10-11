BENİM GÜZEL AİLEM 15. BÖLÜM FULL İZLE | Benim Güzel Ailem TRT son bölüm

BENİM GÜZEL AİLEM 15. BÖLÜM İZLE | Güney Kore yapımı olan 'Once Again' isimli diziden uyarlanan Benim Güzel Ailemi deneyimli oyuncu kadrosu ve beğenilen konusuyla ekranlardaki yerini aldı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez haline gelen dizinin 11 Ekim Çarşamba günü TRT'de yayınlanan 15. bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Benim Güzel Ailem 15. bölümü...

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BENİM GÜZEL AİLEM 15. BÖLÜM ÖZETİ

Canan telefonunu açmayan Rasim'e sitem eder. Rasim küslüğü Canan'ın başlattığını eğer pes ederse kendisiyle konuşacağını söyler. Rasim Deniz'e tüm aileyi toplayıp geldiği için kızgındır. Deniz ise durumun öyle olmadığını ve yakalandığını söyler. Derya ve Öznur iş birliği yapar. Ferdi'ye tasarımlarını yaptığı diziden Derya'ya teklif geldiğini ve haremde gözde hasekilerden birini oynayacağını söyler. Ferdi benim menajerim figürasyona bakamaz diye isyan çıkarır.

Adnan Canan'a dert yanar. Müteahhitle başının dertte olduğunu Rasim'e nasıl söyleyeceğini kara Kara düşünür. Rasim Sina'nın Damla'yı kaçırdığını düşünürken, Damla durumun tam tersi olduğunu söyler ve Sina'yı ben kaçırdım der. Bunun üzerine Rasim Damla'ya yıkıl karşımdan diyerek tepki gösterir.

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BENİM GÜZEL AİLEM OYUNCU KADROSU

Erdal Özyağcılar

Seray Gözler

Onur Buldu

Melis Babadağ

Toprak Can Adıgüzel

Serra Pirinç

Nergis Kumbasar

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