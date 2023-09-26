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ÜÇ KIZ KARDEŞ 56. BÖLÜM FRAGMANI | Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragman izle

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Üç Kız Kardeş'in merakla beklenen 56. bölümünün fragmanı yayınlandı. Başrollerini Özgü Kaya, Reha Özcan Berker Güven gibi isimlerin paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları merakla bekleniyor. Üç Kız Kardeş 56. bölümü fragman izle.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 07:50 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 08:10
ÜÇ KIZ KARDEŞ 56. BÖLÜM FRAGMANI | Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragman izle

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Üç Kız Kardeş, 56 yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Salı günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Üç Kız Kardeş fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

ÜÇ KIZ KARDEŞ 56. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Sana söz, Nesrin Hanım. Dağılan inci tanelerini bir bir toplayıp boynuna asacağım yeniden" Böyle söz vermişti Rüçhan, Nesrin'in mezarı başında. Şimdi sözünü tutmak için elinden geleni yapacaktı. Bu yüzden de üç kız kardeşi barıştırmak, tıpkı eskisi gibi yeniden bir sofra etrafında toplanabilmek için bir davet verdi. Türkan bir yandan kardeşinin hastalığı, bir yandan nikah hazırlığı derken hayli zor günler yaşıyordu. Somer'in çıkıp gelmesi kalbini ruhunu allak bullak etmiş, ne yapacağını bilemiyordu. Kartal'la nikah masasına mı oturacaktı yoksa Rüçhan hanımın davetine giderek, Somer'le yeni bir sayfa mı açacaktı? Diğer taraftan Somer de Türkan ve Kartal arasında bir ilişki olabileceğinden şüphelenmiş ve işin peşine düşmüştü.

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