📺Ya Çok Seversen 11. BÖLÜM FULL İZLE | Ya Çok Seversen KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Ya Çok Seversen dizisinde heyecan dorukta. Ya Çok Seversen 16 Eylül Cumartesi günü yeni ve 11. bölümüyle ekranlara geldi. İzleyiciler, Ya Çok Seversen'in bu haftaki bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Ya Çok Seversen son bölüm bilgileri; Ya Çok Seversen 11. yeni bölümü...

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YA ÇOK SEVERSEN 11. BÖLÜM KONUSU

Ateş'in boşanmak istememesine Leyla çok şaşırır. Ne yapacağını bilemezken Ateş'le son bir oyun daha oynamayı kabul eder. Evdekileri evliliklerine ikna etmek için her şeyi yaparlar. Ateş bu süreçte Leyla'yla gerçek duygularını paylaşır. Ateş kardeşlerini koruması gerektiğini düşündüğü noktalarda kendisini çok frenleyemez. Onlar çocuklar için oyun kurarken Füsun'da Leyla için kurar.

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