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Kardeşlerim 96. bölüm FULL İZLE - KARDEŞLERİM ATV son bölüm

Atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi, 96. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Kardeşlerim dizisi, geçen haftaki heyecanlı bölümünün ardından yeni bölümüyle 16 Eylül Cumartesi günü ekrana geldi. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kardeşlerim 96. bölüm full izle, Atv Kardeşlerim izle, Kardeşlerim yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kardeşlerim dizisinin 96. ve 16 Eylül Cumartesi günü yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 02:00
Kardeşlerim 96. bölüm FULL İZLE - KARDEŞLERİM ATV son bölüm

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yepyeni maceralarla izleyicilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Son bölümüyle herkesi meraklandıran dizi, heyecanlı bekleyişleri sona erdirerek izleyicilerine yepyeni maceralar tattırıyor. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin 16 Eylül Cumartesi ekranlara geldi. Dizinin 96. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Kardeşlerim'in 96. bölüm bilgileri...

👉KARDEŞLERİM 96. BÖLÜM İZLE

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KARDEŞLERİM 96. BÖLÜM KONUSU

"Her şey üst üste geldi de, bir sen gelmedin…"

Doruk'un ölümü sonrası, kendine zarar vermek isteyen Akif, ciddi bir tehlike yaşar. Asiye, sevdiğini kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyken, Ömer'le birlikte Orhan ve Şengül'e karşı da son derece tavırlıdırlar. Evde hiç olmaması gereken bir eşyayı bulan Ayla'nın gergin tavrı ve hareketleri, Berk'i şüpheye düşürür. Akif'in, yaşadığı acının verdiği etkiyle yaptığı birtakım hamleler, Nebahat'i endişelendirirken, evi geçindirebilmek için yeni bir iş bulan Ömer'in içine çekildiği durum, hiç beklenmedik bir sonuç doğurur.

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