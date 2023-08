KIZGIN ATEŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Kızgın Ateş filminin oyuncuları kim?

Donnie Yen'in başrollerinde yer aldığı ve Benny Chan'in yönetmenliğini üstlendiği film olan Kızgın Ateş filmi, sinemaseverlerden tam not almasının ardından merak konusu haline geldi. Televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından beğeni sayısı katlanan film hakkında Kızgın Ateş filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Kızgın Ateş filmi ne zaman çekildi? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Kızgın Ateş filmi tüm detayları...

KIZGIN ATEŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Shan, tehlikeli vakalarla dolu başarılı bir geçmişe sahip olan saygın bir polistir. Ancak bir zamanlar ona saygı duyan eski subay Ngo liderliğindeki bir suç örgütüne gizli bir operasyon gerçekleştirdiğinde, geçmişi peşini bırakmaz. Üç yıl önceki korkunç bir hata sonucu hapse giren Ngo, eski akıl hocası da dahil olmak üzere ona yanlış yapan herkesten intikam almak için harekete geçer.

KIZGIN ATEŞ OYUNCULARI KİM?