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KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 7. BÖLÜM İZLE | Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm full izle - TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz CANLI İZLE

Kendi Düşen Ağlamaz, yaz sezonu dizisi olarak TRT ekranlarında dizi severlerle buluşuyor. Yeni bölümünün fragmanıyla ekran başındakilerden tam not alan Kendi Düşen Ağlamaz, annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri konu alıyor. Eğlenceli konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla, heyecanla beklenen dizi hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Kendi Düşen Ağlamaz 7. bölüm izle, Kendi Düşen Ağlamaz 7. bölüm full izle - TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz CANLI İZLE' konularını haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 16:30 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 16:40
KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 7. BÖLÜM İZLE | Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm full izle - TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz CANLI İZLE

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 7. BÖLÜM İZLE | Deneyimli isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan "Kendi Düşen Ağlamaz", annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıyacak. 3 Ağustos Perşembe günü TRT'de yayınlanacak 7. bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Kendi Düşen Ağlamaz 7. bölümü...

Kendi Düşen Ağlamaz 7. BÖLÜM izlemek için tıklayın

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KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 7. BÖLÜM KONUSU NE?

Kadir için düzenlenen törende öğrendikleri Alize'yi şüphelendirir. Çatalca'da çıkan yangında, halası Esma'yı kurtaran kişinin Kadir olduğunu anlamak üzeredir. İçini kemiren şüpheleri herkesin içinde sorduğunda oldukça şaşırtıcı bir yanıt alacaktır. Alize'nin hayatını çok yakında ilgilendiren gerçekleri ondan saklamak zorunda kalan Serkan ise Alize'ye karşı derin bir vicdan azabı duymaya başlar. Vicdan azabı utanca dönüşünce de Alize'ye soğuk davranma, iletişimini yavaş yavaş koparma yolunu seçer. Alize ise bu ani dönüşüme bir anlam verememekte, içten içe Serkan'a kırılmaktadır. Nurettin ve Kadir ise, Alize'ye oynadıkları evlilik oyununun anlaşılmaması için ellerinden geleni yaparlar. Nurettin bir yandan da Sinem'le birlikte, Serkan'ın annesi Türkan'ı aramaktadır. Türkan'ı hiç beklemedikleri bir halde bulurlar. Sinem bu duruma dayanamaz ve Türkan'a otelde iş teklif eder ancak Türkan kabul etmez. Alize, Nurettin ve Sinem nişanını sabote edebilmek için Serkan'dan yardım ister ancak Serkan öyle bir şey yapar ki Alize tüm ipleri koparma noktasına gelir.

Kendi Düşen Ağlamaz 7. BÖLÜM izlemek için tıklayın

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