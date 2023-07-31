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ÜVEY ANNE 6. BÖLÜM FULL İZLE | atv Üvey Anne son bölüm

atv'nin yeni yaz sezonu dizisi Üvey Anne 6. bölümüyle ekrana geldi. Yapımcılığını H. Hakan Eren'in üstlendiği ONN Medya imzalı "Üvey Anne"nin senaryosunu Yasemin Kırbaş'ın kaleme alıyor. Başrolünde Kutsi, Hazal Filiz Küçükköse, Aslı Tandoğanyer aldığı dizi, 31 Temmuz Pazartesi akşamı izleyicileriyle buluştu. İşte Üvey Anne 6. bölüm detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 01:30 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 01:39
ÜVEY ANNE 6. BÖLÜM FULL İZLE | atv Üvey Anne son bölüm

ÜVEY ANNE 6. BÖLÜM İZLE | atv ekranları yaz sezonunu, fragmanlarıyla seyircileri ekran başına kilitleyen ve heyecanla beklenen dizi Üvey Anne 6. bölümüyle ekrana geldi. Başarılı oyuncu kadrosunun yanı sıra başarılı hikayesiyle de diziseverleri etkileyen Üvey Anne'nin 6. bölüm konusu ve detaylarını haberimizde derledik.

ÜVEY ANNE 6. BÖLÜM İZLE

ÜVEY ANNE TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

ÜVEY ANNE 6. BÖLÜM KONUSU

Nisan, Naz'ın ısrarları karşısında kardeşleri için Serap'ı eve geri getirmeye çalışır. Fakat bu çabası onun, Cem'in Serap'a olan aşkını anlamasına sebep olur. Bu aşkın karşılıksız olduğunu düşünen Nisan, Cem'e Serap'ın babası ile ilgili hayalleri olduğunu söyler ve Cem, Serap'tan bunun doğru olup olmadığını öğrenmek ister.

Diğer yandan Faruk, Serap'ın evine anahtarıyla giren Mete konusunda gerekli açıklamayı alır. Serap, Mete ile iş birliğine girip o gece yaşadığı hiç hesapta olmayan durumdan kendini kurtarmıştır. Ancak Faruk, Serap'ın kendisini öptüğü anı unutmayacak, bu yüzden Serap'la arasına duvar örecektir. Fakat Serap, Efsun projesinin lansman gecesinde yani Faruk'la Efsun'un evlilik yıldönümlerinde, hazırladığı kötü sürprizle bomba etkisi yaratıp hayatın akışını tümden değiştirecektir

ÜVEY ANNE 6. BÖLÜM İZLE

ÜVEY ANNE TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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