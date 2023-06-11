📺Teşkilat YENİ BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 77. son bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 11 Haziran Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 77. bölümü yine nefesleri kesmeye hazırlanırken Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

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TEŞKİLAT 77. BÖLÜMDE NELER OLACAK? (YENİ BÖLÜM ÖZETİ)

Hartley, intikamının zaferini kutlarken Ömer ise babasını kaybetmenin acısıyla baş etmeye çalışır. Hasan Atmaca'nın kahramanca vedası, Ömer'in üzüntüsünün bir nebze dinmesini sağlar.

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Teşkilat, terör saldırısında parmağı olan herkesi hedefe koyar. Öncesinde, ekibin yeni saha elemanı ile tanışma zamanı gelmiştir. Ömer ve Zehra'nın yarım kalan aşkları tekrardan filizlenmeye başlar.

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Hartley, ezeli düşmanı Hasan Atmaca'dan kurtulduğunu sanarken unuttuğu bir şey vardır; 'Atmaca' yalnızca bir tane değildir!

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