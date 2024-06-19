Trabzonspor Avrupa Ligi maçı ne zaman? Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi maç programı

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi tamamlandı. Temsilcimiz Trabzonspor'un rakibi Ruzomberok (Slovakya) - Tobol (Kazakistan) karşılaşmasının galibi olacak. Maça ilişkin tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman?

TRABZONSPOR UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi de belli oldu. Buna göre Trabzonspor, 2. turda MFK Ružomberok - FC Tobol turunu geçen ekiple karşı karşıya gelecek. Bordo mavililerin Avrupa'daki ilk maçı 25 Temmuz'da deplasmanda, rövanş ise 1 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak.