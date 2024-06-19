Fenerbahçe - Lugano maçı ne zaman? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maç programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi tamamlandı. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi İsviçre takımı Lugano oldu. Daha önce Avrupa Konferans Ligi'nde Beşiktaş ile aynı grupta mücadele eden Lugano, mücadele ettiği ligi ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne kalmaya hak kazanmıştı. Maça ilişkin tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Fenerbahçe - Lugano maçı ne zaman?

FENERBAHÇE - LUGANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İkinci ön eleme turunda ilk maçlar 23-24 Temmuz'da oynanacak. İkinci ön eleme karşılaşmaları rövanş usulü oynanacak. Fenerbahçe kuraya seri başı olarak katılırken ilk maçı deplasmanda ikinci maçı ise iç sahada oynayacak. Rövanş mücadeleleri ise 30-31 Temmuz'da oynanacak.