Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024

Türkiye - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Gürcistan karşısında elde ettiği skorla ilk maçlar sonunda liderliğe yerleşen Bizim Çocuklar, Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 13:37 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 13:37
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Türkiye - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024

Türkiye - Portekiz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Tarihimizde ilk kez bir açılış maçında galip gelen Bizim Çocuklar, Portekiz maçı öncesi moral depoladı. Gürcistan'ı Mert Müldür, Arda ve Kerem'in golleriyle 3-1 yenen ay-yıldızlılar, tüm ülkeyi sevince boğdu. İlk maçların sonunda liderliğe yerleşirken Portekiz maçı ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Türkiye - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Portekiz maçı 22 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

Türkiye - Portekiz maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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