📺Teşkilat YENİ BÖLÜM FULL İZLE - TRT 1 Teşkilat son bölüm

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 4 Haziran Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 76. bölümü yine nefesleri kesmeye hazırlanırken Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

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TEŞKİLAT 76. BÖLÜMDE NELER OLACAK? (YENİ BÖLÜM ÖZETİ)

Hartley'in yıllarca saklı kalan sırrı açığa çıkarması üzerine Ömer hayatının şoku ile karşı karşıya kalır.

Hartley, Hasan Atmaca'yı vatan haini bir intihar bombacısı olarak göstererek babadan ve oğuldan geçmişin intikamını almak için bu sinsi yollara başvurur.

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Ekip, bombalı saldırıyı engellemek için saniyelerle yarışmak zorundadır. Yıllarca beklenen an gelmişken Ömer ve Hasan Atmaca'nın baba-oğul yüzleşmesi duygusal bir fedakarlıkla sonuçlanacaktır.

Geçmişin gelecekte yarattığı etki, hiç olmadığı kadar çarpıcı sonuçlar doğuracaktır…

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