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📺Teşkilat YENİ BÖLÜM FULL İZLE - TRT 1 Teşkilat son bölüm

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 76. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 76. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 76. yeni ve 4 Haziran Pazar günü yayınlanan son bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2023 Pazartesi 02:00
📺Teşkilat YENİ BÖLÜM FULL İZLE - TRT 1 Teşkilat son bölüm

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 4 Haziran Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 76. bölümü yine nefesleri kesmeye hazırlanırken Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

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👉TEŞKİLAT 76. BÖLÜM İZLE

TEŞKİLAT 76. BÖLÜMDE NELER OLACAK? (YENİ BÖLÜM ÖZETİ)

Hartley'in yıllarca saklı kalan sırrı açığa çıkarması üzerine Ömer hayatının şoku ile karşı karşıya kalır.

Hartley, Hasan Atmaca'yı vatan haini bir intihar bombacısı olarak göstererek babadan ve oğuldan geçmişin intikamını almak için bu sinsi yollara başvurur.

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👉TEŞKİLAT 76. BÖLÜM İZLE

Ekip, bombalı saldırıyı engellemek için saniyelerle yarışmak zorundadır. Yıllarca beklenen an gelmişken Ömer ve Hasan Atmaca'nın baba-oğul yüzleşmesi duygusal bir fedakarlıkla sonuçlanacaktır.

Geçmişin gelecekte yarattığı etki, hiç olmadığı kadar çarpıcı sonuçlar doğuracaktır…

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