Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı SON BÖLÜM İZLE | TRT1 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 18. bölüm tek parça izle

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde heyecan dorukta. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı yeni bölümüyle 26 Mayıs Cuma günü ekranlara gelecek. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 18. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı son bölüm bilgileri.

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı TÜM BÖLÜMLERİ

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 18. BÖLÜM İZLE

BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI 18. BÖLÜM ÖZETİ

Barbaros Hayreddin, Pargalı'yı vuran Seydi Ali'ye öfkelidir. Marcela'nın her şeyi Barbaros Hayreddin'e anlattığını öğrenen Luna başka bir gerçeği daha yine Marcela'dan öğrenir. Seydi Ali'nin yakalanmasını isteyen Kanuni Sultan Süleyman, Barbaros Hayreddin'in de huzuruna çıkıp hesap vermesi adına emir verir. Ayas Paşa'nın Barbaros'a itimadıyla biraz daha vakit kazanan Barbaros Hayreddin bu kirli tertibi çözmek için harekete geçer ve Lord Chavez'in yakalanmasını ister. Çünkü Seydi Ali, Lord Chavez'i olay yerinde gördüğü için silahının ateşlediğini söylemiştir. Ada haritasının Luzatto'da olduğunu Luna'dan öğrenen Barbaros Hayreddin Payitaht'tan çıkışların durdurulması için emir verir. Luna'yla yüzleştiğinde ise Ada haritasının Luzatto'da olduğunu öğrenir. Luzatto ise Dorya'yı kurtarmak için Chavez'e Barbaros'la görüşmesini söyler. Her şeyin birbirine karıştığı Payitaht'ta Barbaros Hayreddin'in önü yine engellerle doludur… Zindandaki Dorya'yı zehirlemek isteyen Pargalı İbrahim Paşa'nın bu tertibini engellemek isteyen Barbaros Hayreddin panzehir arayışına girer. Haritanın bulunabilmesi için Dorya'nın yaşaması şarttır. Aksi durumda Luzatto Ada haritasını Barbaros'a vermeyecektir. Dorya'nın iyileşmesiyle her şeyi Kanuni Sultan Süleyman'a Chavez'in itiraf etmesini isteyen Barbaros Hayreddin'i Ada haritasının doğru çizimleri için zorlu bir Vatikan seferi beklemektedir.

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı TÜM BÖLÜMLERİ

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 18. BÖLÜM İZLE

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı TÜM BÖLÜMLERİ

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 18. BÖLÜM İZLE