Haberler Dizi Haberleri 📺Çöp Adam 21. BÖLÜM FULL İZLE | Çöp Adam STAR TV son bölüm - Çöp Adam yeni bölüm izle

📺Çöp Adam 21. BÖLÜM FULL İZLE | Çöp Adam STAR TV son bölüm - Çöp Adam yeni bölüm izle

Psikiyatri uzmanı Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan, başrollerini Elçin Sangu ile Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu edinen Çöp Adam, son bölümüyle izleyicilerinin beğeni ve merakını kazandı. Seyirciler dizinin yeni bölümünü izlemek için arama motorlarında Çöp Adam Yeni Bölüm izle, Star Tv Çöp Adam 21. Bölüm izle, 17 Mayıs Çarşamba Çöp Adam son bölüm full izle konularını aratırken tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 19:31 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 19:31
📺Çöp Adam 21. BÖLÜM FULL İZLE | Çöp Adam STAR TV son bölüm - Çöp Adam yeni bölüm izle

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM İZLE | Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve daha ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Çöp Adam'ın 21. bölümünde neler yaşandığı diziseverler tarafından merak ediliyodu. Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, gerçek bir hayat hikayesinden senaryoya uyarlanan Çöp Adam dizisi hakkında, arama motorlarında araştırılan Star TV Çöp Adam 21. bölümünün konusunu ve son bölümü haberimizde derledik.

ÇÖP ADAM 21. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇÖP ADAM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

ÇÖP ADAM 21. BÖLÜM KONUSU

Tamer, Bülent ve İpek artık sorun çıkaramayacağı için bir nebze rahatlamıştır. Peri ise her şeyden habersiz, Tamer'in verdiği paranın onları durduramacağından endişelidir.

Berrin, Seko'yu kalmaya ikna etse de bu ilişki konusunda sadece Tamer'e karşı değil, en sevdiklerine karşı da savaş vermek zorunda kalacağı için gergindir. Peri ve Tamer, sonunda Ercü'nün amcasıyla tanışmaya giderler ancak hiç beklemedikleri bir manzarayla karşılaşırlar. Yavuz, Meryem ve Dilber, restoranda çalışmaya başlamanın heyecanındadır. Özellikle Dilber, mutfak konusundaki yeteneklerini öne çıkarmaya kararlıdır. Bu sırada Tamer, Meryem'i çok mutlu edecek bir davette bulunur.

Peri, Elit konusunu artık takıntı haline getirmiştir. Şirkete gittiğinde Elit ve Tamer'i birlikte görünce korkularıyla yüzleşmeye karar verir ve ters köşe bir hamle yapar. Bu hamle, içini rahatlatmak yerine şüphelerini artırmaktan ve Tamer'le arasını germekten başka bir işe yaramaz. Üstüne, Tamer'in gizemli tavırları Peri'nin kuşkularını iyice büyütür. Peri, sonunda gerçeği anlamak için çaresizce bir adım atar ve beklediğinden daha büyük bir şok yaşar.

ÇÖP ADAM 21. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇÖP ADAM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Hollywood yıldızı Salma Hayek bornozuyla genç kızlara taş çıkardı! Sosyal medyayı kavurdu!
35’lik Sinem Kobal’ın çimlere uzanıp verdiği pozlar olay oldu! Kenan İmirzalıoğlu’nun eşine yorum yağdı! “Hiç çocuk doğurmamış gibi...”
Bjelica'dan sistem açıklaması! "4'lü savunma..."
City'nin yıldızı F.Bahçe'ye!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺Al Sancak 15. BÖLÜM FULL İZLE
ALDATMAK 31. BÖLÜM FULL İZLE
19 MAYIS MESAJLARI RESİMLİ 2023 | 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı mesajları
MEMURA KİRA YARDIMI Memura kira yardımı şartları neler?
TUS KONTENJAN AÇIKLAMASI SON DAKİKA | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kontenjan açıklaması
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jesus o anı anlattı! "Arda'yla aramızda..." Jesus o anı anlattı! "Arda'yla aramızda..." 00:10
Roma UEFA Avrupa Ligi'nde finalde! Roma UEFA Avrupa Ligi'nde finalde! 00:02
Toroğlu yorumladı! Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı! Penaltı kararı doğru mu? 23:43
Kartal'a sürpriz teklif! Menajerler önerdi Kartal'a sürpriz teklif! Menajerler önerdi 23:36
Jorge Jesus'tan şampiyonluk sözleri! Jorge Jesus'tan şampiyonluk sözleri! 22:45
Bjelica'dan sistem açıklaması! "4'lü savunma..." Bjelica'dan sistem açıklaması! "4'lü savunma..." 22:44
Daha Eski
İrfan Can Eğribayat'tan transfer açıklaması! İrfan Can Eğribayat'tan transfer açıklaması! 22:34
Michy Batshuayi: Taraftarın gücünü hissettik Michy Batshuayi: Taraftarın gücünü hissettik 22:34
Marc Bartra: F.Bahçe'yi yenebilirdik! Marc Bartra: F.Bahçe'yi yenebilirdik! 22:29
Enner Valencia, Alex’i yakaladı! Enner Valencia, Alex’i yakaladı! 22:17
F.Bahçe tribünleri Rossi'yi ıslıkladı! F.Bahçe tribünleri Rossi'yi ıslıkladı! 22:09
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 22:01