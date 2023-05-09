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EYT BAYRAM İKRAMİYELERİ YATTI MI? | 2023 EYT emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu, EYT düzenlemesi ile emekli olan ancak Ramazan Bayramı'nda ikramiye alamayan kişilere ikramiye ödeme tarihini duyurdu. Nisan ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan ve aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan sigortalı ve hak sahipleri, arama motorlarında 'EYT emekli ikramiyeleri yattı mı? 2023 EYT emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?' sorularının cevabını araştırıyor. Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 10:17
EYT BAYRAM İKRAMİYELERİ YATTI MI? | 2023 EYT emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

EYT BAYRAM İKRAMİYELERİ YATTI MI? | EYT düzenlemesi ile milyonlarca vatandaş emeklilik hayaline kavuşurken SSK, emekli maaşı bağlama işlemleri Nisan ayında tamamlanan ve Ramazan Bayramı ikramiyesi alamayanlara müjdeyi verdi. Ramazan Bayramı ikramiyelerini gecikmeli alacak olan EYT'liler arama motorlarında EYT emekli ikramiyeleri yattı mı? 2023 EYT emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? sorularını araştırırken tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

2023 EYT EMEKLİ RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamada, EYT'lilerin gecikmeli emekli ikramiyesi tarihi duyuruldu. Buna göre, Ramazan Bayramı'nda emekli ikramiyesi alamayan EYT'lilere ikramiye ödemesi 9 Mayıs 2023 Salı günü yapılacak. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye ödenmektedir. 2023 yılı Mart ayı öncesinde gelir ve aylık almakta olanlar ile Mart ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemleri tamamlananların Ramazan Bayramı ikramiyeleri 14-19 Nisan 2023 tarih aralığında ödenmiştir. Nisan ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan ve aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan sigortalı ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 9 Mayıs 2023 tarihinde ödenecektir."

EYT'LİLER NE KADAR BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Emeklilerin aldığı ikramiye tutarı Ramazan Bayramı itibarıyla 1100 liradan yüzde 82 oranında artışla 2000 liraya çıkarılmıştı. Böylelikle Ramazan Bayramı ikramiyelerini gecikmeli olarak alacak EYT'liler 9 Mayıs itibarıyla 2000 lira ödeme alacak.

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