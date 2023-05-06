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📺Gönül Dağı 96. bölüm FULL İZLE - GÖNÜL DAĞI TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, merakla beklenen yeni bölümüyle izleyicilerle buluştu. 6 Mayıs Cumartesi yayınlanan yeni bölüm hakkında seyirciler, 95. bölüm için arama motorlarında araştırma yapıyorlar. Gönül Dağı 96. bölüm full izle, TRT 1 Gönül Dağı izle, TRT 1 canlı yayın izle, Gönül Dağı yeni bölüm izle konularını ve son bölümü haberimizde derledik...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 02:30
📺Gönül Dağı 96. bölüm FULL İZLE - GÖNÜL DAĞI TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 6 Mayıs Cumartesi günü izleyicisiyle buluştu. Gönül Dağı'nın 96. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Biz de tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

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👉GÖNÜL DAĞI 96. BÖLÜM İZLE

GÖNÜL DAĞI 96. BÖLÜM ÖZETİ

"Gedelli Spor, kümede kalabilmek için maçlara çıkacaktır. Teknik direktör Muammer önderliğinde maçlara hazırlanan takım, aksiliklerle karşılaşır. Gedelli Spor şampiyon olabilecek midir?

Selma, evinde su borusu patladığı için zor anlar yaşar. Selma bu sorundan nasıl kurtulacaktır?

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👉GÖNÜL DAĞI 96. BÖLÜM İZLE

Dişçi Musa'nın kabuğuna çekilmesi Veysel ve Cemile'yi çok üzer. Veysel, Azize'ye ulaşabilmek için huzurevine gider. Azize ile ilgili amcaoğulları ne öğrenecektir?

Yaşar ve Sennur'un isteme merasimine Ramazan ve Münir katılır. İkilinin tepkisi ne olacaktır?"

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