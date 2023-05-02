Haberler Dizi Haberleri YÜREK ÇIKMAZI 22. BÖLÜM FULL İZLE - TRT 1 Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle - Yürek Çıkmazı dizisi son bölüm tek parça izle

YÜREK ÇIKMAZI 22. BÖLÜM FULL İZLE - TRT 1 Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle - Yürek Çıkmazı dizisi son bölüm tek parça izle

TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan ve herkesi ekran başına kilitleyen Yürek Çıkmazı'nın 22. bölümü merakla bekleniyordu. Kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyan dizinin yeni bölümü hakkında arama motorlarında araştırılan Yürek Çıkmazı 22. bölüm full izle, TRT 1 Yürek Çıkmazı, TRT 1 canlı yayın izle, Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle konularını ve son bölüm bilgileri araştırılıyor. Peki, Yürek çıkmazı bu akşam var mı? İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2023 Salı 15:40 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2023 Salı 15:50
YÜREK ÇIKMAZI 22. BÖLÜM FULL İZLE - TRT 1 Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle - Yürek Çıkmazı dizisi son bölüm tek parça izle

Yürek Çıkmazı dizisi 22. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Yürek Çıkmazı dizisinde heyecan dorukta. 22. bölümüyle 2 Mayıs Salı akşamı TRT 1 ekranlarına gelecek dizinin yeni bölümünü merakla bekleyen seyirciler, araştırmalara başladı. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği ve başrollerini Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta'nın paylaştığı Yürek Çıkmazı'nın 22. bölüm bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar...

YÜREK ÇIKMAZI 22. BÖLÜM KONUSU NE?

Halil, Sefer Göreli'ye ortaklık teklifini iletir. Ali Fuat'ın masum olduğunu kanıtlamak için çıktığı bu yolda şok bir gerçekle karşılaşır. Göreli Ailesi, Ali Fuat'ın kızının yaşadığını biliyor ve uzun zamandır kızın kim olduğunu araştırıyordur. Zeynep'in hayatı tehlikededir, Halil'in en ufak bir hata yapmaması gerekiyordur. Kader ise Yılmaz'ın sonunu getirecek planı için harekete geçer. Halil, ses kaydını gönderen kişinin Kader olduğunu anlar. Zeynep çok kızgın olsa da Kader davası üzerinden Halil'le birlikte hareket etmeye başlar. Seray'ı dershaneden bir erkek arkadaşıyla gören Yılmaz sinirden deliye döner. Namusunu ayaklar altına aldığını iddia ederek torununu evlendirme kararı alır. Birsen büyük bir yol ayrımına gelir, babası, Seray'a da aynı kaderi yaşatmak üzeredir. Caner, sırf Halil'in canını yakmak için Armağan'la iş birliği yaparak Zeynep'e yakınlaşmaya çalışır. Fakat Halil buna asla izin vermeyecektir. Yılmaz oğluna verdiği sözü tutup

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼 | TIKLA İZLE

Yürek Çıkmazı dizisi 22. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİMLER?

  • Ayça Bingöl,
  • Alp Navruz,
  • İrem Helvacıoğlu,
  • Cemal Toktaş,
  • Rozet Hubeş,
  • Özlem Ulukan,
  • Timur Ölkebaş,
  • Mesut Akusta,
  • Eylül Ersöz,
  • Bihter Dinçel,
  • Erhan Alpay,
  • Güler Ökten,
  • Alp Akar,
  • Aydan Şener,
  • Dilara Aksüyek.

DİĞER
İtalya'da Can Yaman hayranlığı sınır tanımıyor! Erkek hayranı kafasına imza isteyince... O anlar sosyal medyayı salladı!
Buse Varol'un son halini gören inanamadı! Hem bir deri bir kemik kaldı hem de yüzü gözü değişti! Alişan'la kucak pozu olay
F.Bahçe'den sürpriz transfer! Honduraslı kanat geliyor
Cimbom'un yıldızının talipleri artıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
AİLE 9. BÖLÜM İZLE | SHOW TV
Ben Bu Cihana Sığmazam 29. BÖLÜM İZLE
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor YAYIN AKIŞI
12. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN DEVAMSIZLIK KARARI
💰1 DOLAR KAÇ TL? | 2 Mayıs
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Taraftarın gözdesiydi! Beşiktaş'ta flaş ayrılık Taraftarın gözdesiydi! Beşiktaş'ta flaş ayrılık 15:47
Partizan - Real Madrid maçı saat kaçta? Partizan - Real Madrid maçı saat kaçta? 15:47
R. Madrid'de Kroos hakkında flaş karar! R. Madrid'de Kroos hakkında flaş karar! 15:26
F.Bahçe Sivasspor maçına hazır! F.Bahçe Sivasspor maçına hazır! 15:10
Tribünde lider Beşiktaş! Tribünde lider Beşiktaş! 15:01
Fırtına Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü Fırtına Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü 14:38
Daha Eski
Galatasaray taraftara açık antrenman ne zaman? Saat kaçta? Biletli mi? | GS İDMAN Galatasaray taraftara açık antrenman ne zaman? Saat kaçta? Biletli mi? | GS İDMAN 14:21
Sivasspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Sivasspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 14:02
F.Bahçe'de sakatlık şoku! Kötü haber... F.Bahçe'de sakatlık şoku! Kötü haber... 14:02
Ronaldo Al Nassr'dan ayrılıyor! Real Madrid... Ronaldo Al Nassr'dan ayrılıyor! Real Madrid... 13:52
G.Saray'dan taraftara açık idman kararı! G.Saray'dan taraftara açık idman kararı! 13:44
Toulouse - Lens maçı saat kaçta? Toulouse - Lens maçı saat kaçta? 11:08