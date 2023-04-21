Haberler Dizi Haberleri 📺 ATEŞ KUŞLARI 13. BÖLÜM İZLE - ATV Ateş Kuşları TEK PARÇA FULL HD İZLE | Ateş Kuşları yeni bölüm full izle

📺 ATEŞ KUŞLARI 13. BÖLÜM İZLE - ATV Ateş Kuşları TEK PARÇA FULL HD İZLE | Ateş Kuşları yeni bölüm full izle

atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları 13. bölümü ile ekranlara gelecek. Hande Soral ve Görkem Sevindik gibi yıldız oyuncuların rol aldığı Ateş Kuşları'nın 13. bölümü ile ilgili detaylar araştırılıyor. Ateş Kuşları yeni bölüm izle, Ateş Kuşları son bölüm izle, Ateş Kuşları atv yeni bölüm canlı izle gibi ifadeler arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Ateş Kuşları'nın 13. bölümü detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2023 Cuma 12:00 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2023 Cuma 12:30
📺 ATEŞ KUŞLARI 13. BÖLÜM İZLE - ATV Ateş Kuşları TEK PARÇA FULL HD İZLE | Ateş Kuşları yeni bölüm full izle

Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken ve atv ekranlarından izleyiciyle buluşacak Ateş Kuşları dizisi, 13. bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin 21 Nisan Cuma günü yayınlanacak 13. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Ateş Kuşları 12. bölüm bilgileri....

Ateş Kuşları dizisi 13. bölüm izlemek için tıklayın

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ATEŞ KUŞLARI 13. BÖLÜM KONUSU

SABİT'İN KAMYONUN ÖNÜNE ATLAMASI HER ŞEYİ DEĞİŞTİRİYOR

Sabit'in Gülayşe'yi kaybetmenin acısıyla kendini bir kamyonun önüne atması her şeyi değiştirir. Ateş Kuşları'nın büyük öfkesi, Hacer'in hem onları hem de geçmişi anlamak için bir adım atmasına sebep olur.

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ÇATAL, BABASI OLDUĞUNU BARBAROS'A SÖYLEYECEK Mİ?

Barbaros'un Menderes'i keşfetmesiyle panikleyen Çatal, Barbaros'a oğlu olduğunu söylemeyi kafasına koyar.

GÜLAYŞE, BARBAROS'UN POLİS OLDUĞUNU ÖĞRENİYOR!

Gülayşe'nin zamansız aşk ilanıyla sarsılan Barbaros, Gülayşe'ye yalan söylemeye devam etmeye dayanamaz ve ona gerçekleri anlatmaya başlar. İlk adım, polis olduğunu söylemektir.

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SABİT HERKESİ ŞAŞKINA ÇEVİRECEK

Geçmişte Köksüzler, şimdi Ateş Kuşları hem hüzünle hem sevinçle yoğrulmuş bir bayramı yaşarken, Sabit hepsini şaşkına çevirir.

Ateş Kuşları dizisi 13. bölüm izlemek için tıklayın

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ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI

İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam), Serkan Ercan (Menderes), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Sedef Akalın (Şirin), Lilya İrem Salman (Hüma), Hilal Uysun (Nermin), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Ozan Ağaç (Zümrüt), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Gökay Müftüoğlu (Kameraman), Onat Bulut (Halis), Görkem Doğan (Pamir), Serkan Acay (Necdet), Orkan Sancarbarlas (Yaman), Metin Yıldırım (Nizam Şoför), Erkan Baylav (Polis), Burakcan Aras (Furkan)

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