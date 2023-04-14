Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı SON BÖLÜM İZLE | TRT1 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 14. bölüm izle

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde heyecan dorukta. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı yeni bölümüyle 14 Nisan Cuma günü ekranlara gelecek. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 14. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı son bölüm bilgileri.

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı TÜM BÖLÜMLERİ

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 14. BÖLÜM İZLE

BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI 14. BÖLÜM ÖZETİ

Barbaros Hayreddin Paşa, Aydın Reis'i şehit edenlerden intikamını alacağına onun mezarının başında yemin ettikten sonra Seyyare'nin kaybolduğu haberi gelir kendisine. Öte yandan tahtını korumak adına Papa'yı zehirleyen Şarlken, beraber yaptıkları tertipten sonra pişman olan İsabella tarafından panzehir konusunda baskı görür. Ancak ikna olmaz. Barbaros Hayreddin'in Dorya'yla anlaşmadığını öğrenen Pargalı İbrahim Paşa ise Dorya'ya yapılması gereken tek bir şey kaldığını söyler. Barbaros Hayreddin'in kellesi alınacaktır. Barbaros Hayreddin'den Papa'nın korunması gerektiği emrini alan Salih Reis tertibini uygulamaya başlar ve İsabella'dan panzehir olduğunu öğrenir. Payitaht'a birliklerini sokmanın zorluğunu bilen Dorya Payitah'ta adam toplamak için plan yapmıştır. Ancak bu planının Barbaros tarafından da öngörüldüğünden habersizdir. Barbaros Aydın Reis'in mezarının başında ettiği yemini tutacak ve Dorya'yı da ele geçirecektir. Ancak Pargalı İbrahim Paşa'nın gönderdiği ulak Dorya'dan hesap sormasına mani olacaktır. Diğer yandan ise kurulan oyunların artık son bulması için Şahsuvar'dan aldığı bir isimle konunun üstüne gitmeye devam etmiş olan Derviş huzura çıkmak için hazırlanan Barbaros'a bütün öğrendiklerini anlatacaktır. Barbaros Hayreddin, Sadrazam Pargalı İbrahim Paşa'nın huzuruna çıkar ve ölüm fermanının verildiğini başına bir celladın gönderilmesiyle de görür. Kanuni Sultan Süleyman'a bütün olanları anlatmaktan başka bir çarenin kalmadığını görmüş olan Derviş, Yahya Efendi'yle beraber huzura çıkmış ve Barbaros'un hayatını kurtaracaktır. Ada'yı bulmak için Himara Kalesi'ne gidilmesi gerektiği öğrenilmiş ve bu adaya ise Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle Barbaros'la Dorya ayrı iki gemiyle gidecektir. Barbaros Hayreddin'in kendi elleriyle ölümüne Sultan Süleyman'ın mani olmasına boyun eğmekten başka çaresi kalmayan Pargalı İbrahim Paşa, Himara Kalesi'ne giden Barbarosların ölümüne çıkacak başka bir tertip kurar. Yelkenini yine ölüme açmış olan Barbaros Hayreddin çıktığı bu sefer öncesi Derviş'e Payitaht'ta kalarak Pargalı İbrahim'in güttüğü siyasetin üstüne gitmeye devam etmesini söylemiş ve Derviş ulaşacağı bilgilerle Sadrazam Pargalı İbrahim Paşa'nın Kanuni Sultan Süleyman'a hesabını veremeyeceği bir sırrının olduğunu öğrenecektir. Barbarosların başına gelecekleri Luna ise Doryaların gemisindeyken öğrenecektir. Himara Kalesi'ne yaklaştıklarında köşeye sıkışan Barbaros Hayreddin ve leventleri ölümle burun buruna kalacaktır.

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı TÜM BÖLÜMLERİ

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 14. BÖLÜM İZLE