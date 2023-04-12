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📺Çöp Adam 17. BÖLÜM FULL İZLE | Çöp Adam STAR TV son bölüm - Çöp Adam tek parça izle

Psikiyatri uzmanı Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan, başrollerini Elçin Sangu ile Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu edinen Çöp Adam, son bölümüyle izleyicilerinin beğeni ve merakını kazandı. Seyirciler dizinin yeni bölümünü izlemek için arama motorlarında Çöp Adam Yeni Bölüm izle, Star Tv Çöp Adam 17. Bölüm izle, 12 Nisan Çarşamba Çöp Adam son bölüm full izle konularını aratırken tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 10:31
📺Çöp Adam 17. BÖLÜM FULL İZLE | Çöp Adam STAR TV son bölüm - Çöp Adam tek parça izle

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM İZLE | Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve daha ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Çöp Adam'ın 17. bölümünde neler yaşandığı diziseverler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, gerçek bir hayat hikayesinden senaryoya uyarlanan Çöp Adam dizisi hakkında, arama motorlarında araştırılan Star TV Çöp Adam 17. bölümünün konusunu ve son bölümü haberimizde derledik.

ÇÖP ADAM 16. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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ÇÖP ADAM 17. BÖLÜM BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

Star TV'nin sevilen dizisi Çöp Adam, Beşiktaş - Atletico Madrid maçının yayınlanacak olması sebebiyle 12 Nisan Çarşamba günü yayınlanmayacak.

ÇÖP ADAM OYUNCULARI

  • Engin Altan Düzyatan
  • Elçin Sangu
  • Sedef Avcı
  • Füsun Demirel
  • Salih Kalyon
  • Elçin Afacan
  • Ali Yoğurtçuoğlu
  • Hülya Şen
  • Cankat Aydos
  • Büşra Çam
  • Şeyda Terzioğlu
  • Eylül Uğan
  • Sinan Albayrak
  • Güliza Nisa Uray

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