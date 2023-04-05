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📺Çöp Adam 16. BÖLÜM FULL İZLE | Çöp Adam STAR TV son bölüm - Çöp Adam tek parça izle

Psikiyatri uzmanı Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan, başrollerini Elçin Sangu ile Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu edinen Çöp Adam, son bölümüyle izleyicilerinin beğeni ve merakını kazandı. Seyirciler dizinin yeni bölümünü izlemek için arama motorlarında Çöp Adam Yeni Bölüm izle, Star Tv Çöp Adam 16. Bölüm izle, 5 Nisan Çarşamba Çöp Adam son bölüm full izle konularını aratırken tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2023 Perşembe 01:30 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2023 Perşembe 01:30
📺Çöp Adam 16. BÖLÜM FULL İZLE | Çöp Adam STAR TV son bölüm - Çöp Adam tek parça izle

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM İZLE | Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve daha ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Çöp Adam'ın 16. bölümünde neler yaşandığı diziseverler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, gerçek bir hayat hikayesinden senaryoya uyarlanan Çöp Adam dizisi hakkında, arama motorlarında araştırılan Star TV Çöp Adam 16. bölümünün konusunu ve son bölümü haberimizde derledik.

ÇÖP ADAM 16. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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ÇÖP ADAM 16. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Peri'nin annesinin gelişiyle başlayan kriz, Süleyman'ın saldırısıyla hastanede sona erer. Peri, annesinin yalıda olduğunu bile umursamadan Tamer ve diğerleriyle hastaneye gider. Bu sırada İpek, evde Aysel ve Bülent'e Peri ile ilgili sırrı söyler. Selim'in Ahu'yu Cenk'in odasında yakalamasının ardından Berrin, ablasını temize çıkarmak için kendisinden hiç beklenmeyecek bir yalan uydurur.

Tamer ve Peri, yalıdaki gerginlikten biraz uzak kalmak için Seko'nun evine giderler. Burada karşılaştıkları sürpriz misafirler ve öğrendikleri bilgiler, ikisinin arasında gerilime yol açar. Peri'nin ruh sağlığı konusunda giderek endişelenen Tamer, sorularına cevap bulabileceği tek kişiyle görüşür ve kararını verir. Bu esnada Peri, Aysel'e öyle bir şey söyler ki yalıda ortalık fena karışır.

ÇÖP ADAM OYUNCULARI

  • Engin Altan Düzyatan
  • Elçin Sangu
  • Sedef Avcı
  • Füsun Demirel
  • Salih Kalyon
  • Elçin Afacan
  • Ali Yoğurtçuoğlu
  • Hülya Şen
  • Cankat Aydos
  • Büşra Çam
  • Şeyda Terzioğlu
  • Eylül Uğan
  • Sinan Albayrak
  • Güliza Nisa Uray

ÇÖP ADAM 16. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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