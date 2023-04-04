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Gecenin Ucunda 23. BÖLÜM İZLE - Gecenin Ucunda son bölüm izle - Star TV Gecenin Ucunda izle

Barış Erçetin'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Neslihan Atagül ile Kemal Doğulu'nun başrollerini paylaştığı Gecenin Ucunda, yeni bölümüyle 4 Nisan Salı günü seyircisi ile buluşacak. Star TV ekranlarının başarılı yapımları arasında yer alan ve etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çeken Gecenin Ucunda dizisinin 23. yeni ve son bölüm bilgilerine haberimizde yer verdik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 17:10 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 17:20
Gecenin Ucunda 23. BÖLÜM İZLE - Gecenin Ucunda son bölüm izle - Star TV Gecenin Ucunda izle

Yönetmenliğini Barış Erçetin'in üstlendiği, senaryosu Başar Başaran ile Emre Özdür'a ait Gecenin Ucunda, konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Başrollerini Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun paylaştığı sevilen dizi 23. bölümüyle ekranlara gelecek. Gecenin Ucunda'nın hayranları arama motorlarında Gecenin Ucunda yeni bölüm izle, Gecenin Ucunda 23. bölüm tek parça full izle | Star TV Gecenin Ucunda son bölüm izle konularını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...

GECENİN UCUNDA 23. BÖLÜM İZLE

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GECENİN UCUNDA 22. BÖLÜMDE NE OLDU?

Nejat, Kazım'ın kendisine kurduğu kumpası ifşa etmek için Macide'nin karşısına çıkmış, her şeyi tek tek anlatmıştır. Ancak Macide, Nejat yerine Kazım'a inanmayı tercih etmiştir. Nejat, Kazım konusunda Macide'nin gözlerini açmaya kararlıdır ancak kocasına güvenmekte kararlı olan Macide'yi ikna etmek neredeyse imkansızdır. Macide, Nejat'ın tavırlarına anlam veremeyip, onun için endişelenmeye başlamışken başına hiç beklemediği bir yerden onu derinden sarsacak başka bir darbe gelecektir. Acaba Macide düştüğü bu cenderenin içinden çıkmayı başarabilecek, başına gelenler karşısında ayakta kalabilecek midir?

GECENİN UCUNDA 23. BÖLÜM İZLE

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GECENİN UCUNDA OYUNCU KADROSU

TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım'ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, sezonun iddialı yapımlarından biri olan "Gecenin Ucunda" nın görkemli oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.

GECENİN UCUNDA 23. BÖLÜM İZLE

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