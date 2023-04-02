📺Teşkilat YENİ BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 70. son bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 2 Nisan Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 70. bölümü yine nefesleri kesmeye hazırlanırken Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

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📺TEŞKİLAT 70. BÖLÜM ÖZETİ

Efkar'ın hayatta olduğunu gören Korkut büyük bir şok yaşar. Hasan Atmaca'nın yaşadığından habersiz olan Sacide'nin yası ise içini parçalar. Halit Başkan, Efkar ve Korkut'a teklifte bulunarak bir karar vermelerini ister. Bu zorlu karar, Efkar'ı tekrardan ailesinden ayırmanın eşiğine getirecektir. Siyah İnci'nin işleri ele alması ile Ömer ve Zehra cephesinde geçmişin izleri yavaş yavaş gün yüzüne çıkar. Zehra, Ömer'le geçmişte yaşadığı anıları eşelerken Ömer'in kendini geri çekmesi durumu iyice zora sokar. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmasıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

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