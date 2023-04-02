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📺Teşkilat YENİ BÖLÜM FULL İZLE TRT 1 | Teşkilat TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 70. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 70. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 70. yeni ve 2 Nisan Pazar günü yayınlanan son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 01:00 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 01:30
📺Teşkilat YENİ BÖLÜM FULL İZLE TRT 1 | Teşkilat TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 2 Nisan Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 70. bölümü yine nefesleri kesmeye hazırlanırken Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

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📺TEŞKİLAT 70. BÖLÜM ÖZETİ

Efkar'ın hayatta olduğunu gören Korkut büyük bir şok yaşar. Hasan Atmaca'nın yaşadığından habersiz olan Sacide'nin yası ise içini parçalar. Halit Başkan, Efkar ve Korkut'a teklifte bulunarak bir karar vermelerini ister. Bu zorlu karar, Efkar'ı tekrardan ailesinden ayırmanın eşiğine getirecektir. Siyah İnci'nin işleri ele alması ile Ömer ve Zehra cephesinde geçmişin izleri yavaş yavaş gün yüzüne çıkar. Zehra, Ömer'le geçmişte yaşadığı anıları eşelerken Ömer'in kendini geri çekmesi durumu iyice zora sokar. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmasıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

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