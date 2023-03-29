Haberler Dizi Haberleri 📺Çöp Adam 15. BÖLÜM FULL İZLE | Çöp Adam STAR TV son bölüm

📺Çöp Adam 15. BÖLÜM FULL İZLE | Çöp Adam STAR TV son bölüm

Psikiyatri uzmanı Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan, başrollerini Elçin Sangu ile Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu edinen Çöp Adam, son bölümüyle izleyicilerinin beğeni ve merakını kazandı. Seyirciler dizinin yeni bölümünü izlemek için arama motorlarında Çöp Adam Yeni Bölüm izle, Star Tv Çöp Adam 15. Bölüm izle, 29 Mart Çarşamba Çöp Adam son bölüm full izle konularını aratırken tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 11:50 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 12:10
📺Çöp Adam 15. BÖLÜM FULL İZLE | Çöp Adam STAR TV son bölüm

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM İZLE | Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve daha ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Çöp Adam'ın 15. bölümünde neler yaşanacağı diziseverler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, gerçek bir hayat hikayesinden senaryoya uyarlanan Çöp Adam dizisi hakkında, arama motorlarında araştırılan Star TV Çöp Adam 15. bölümünün konusunu ve son bölümü haberimizde derledik.

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ÇÖP ADAM 15. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

pek'in gelişinin ardından yaşananlar Peri ve Tamer'in arasında gerilim yaratır. Yalıya döndüklerinde ise onları başka bir kötü sürpriz beklemektedir. Tamer'in de ona karşı olduğunu hisseden Peri ani bir patlamayla fevri bir adım atar. Onun için acı verici bir ana tanık olan Berrin, onu teselli edebilecek tek kişiye gider.

Dilber, Yavuz ve Meryem'in arasını düzeltmek için bir plan yapar. Bülent ise Dilber'den kurtulmak için bambaşka bir plan hazırlığındadır. Ertesi sabah, Selim otelde gördükleri karşısında şok yaşarken Peri, kahvaltı sofrasında hiç beklemediği biriyle karşılaşır. Evdeki gerilim tırmanırken, yalıdakiler asıl tehlikenin kapıda olduğundan habersizlerdir.

ÇÖP ADAM OYUNCULARI

  • Engin Altan Düzyatan
  • Elçin Sangu
  • Sedef Avcı
  • Füsun Demirel
  • Salih Kalyon
  • Elçin Afacan
  • Ali Yoğurtçuoğlu
  • Hülya Şen
  • Cankat Aydos
  • Büşra Çam
  • Şeyda Terzioğlu
  • Eylül Uğan
  • Sinan Albayrak
  • Güliza Nisa Uray

ÖP ADAM 15. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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