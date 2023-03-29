📺Çöp Adam 15. BÖLÜM FULL İZLE | Çöp Adam STAR TV son bölüm

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM İZLE | Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve daha ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Çöp Adam'ın 15. bölümünde neler yaşanacağı diziseverler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, gerçek bir hayat hikayesinden senaryoya uyarlanan Çöp Adam dizisi hakkında, arama motorlarında araştırılan Star TV Çöp Adam 15. bölümünün konusunu ve son bölümü haberimizde derledik.

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ÇÖP ADAM 15. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

pek'in gelişinin ardından yaşananlar Peri ve Tamer'in arasında gerilim yaratır. Yalıya döndüklerinde ise onları başka bir kötü sürpriz beklemektedir. Tamer'in de ona karşı olduğunu hisseden Peri ani bir patlamayla fevri bir adım atar. Onun için acı verici bir ana tanık olan Berrin, onu teselli edebilecek tek kişiye gider.

Dilber, Yavuz ve Meryem'in arasını düzeltmek için bir plan yapar. Bülent ise Dilber'den kurtulmak için bambaşka bir plan hazırlığındadır. Ertesi sabah, Selim otelde gördükleri karşısında şok yaşarken Peri, kahvaltı sofrasında hiç beklemediği biriyle karşılaşır. Evdeki gerilim tırmanırken, yalıdakiler asıl tehlikenin kapıda olduğundan habersizlerdir.

ÇÖP ADAM OYUNCULARI

Engin Altan Düzyatan

Elçin Sangu

Sedef Avcı

Füsun Demirel

Salih Kalyon

Elçin Afacan

Ali Yoğurtçuoğlu

Hülya Şen

Cankat Aydos

Büşra Çam

Şeyda Terzioğlu

Eylül Uğan

Sinan Albayrak

Güliza Nisa Uray

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