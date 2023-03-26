Haberler Dizi Haberleri 📺Teşkilat YENİ BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 69. son bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Teşkilat YENİ BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 69. son bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 69. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 69. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 69. yeni ve 26 Mart Pazar günü yayınlanacak son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2023 Pazar 09:30
📺Teşkilat YENİ BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 69. son bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 26 Mart Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 69. bölümü yine nefesleri kesmeye hazırlanırken Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

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👉TEŞKİLAT 69. BÖLÜM İZLE

📺TEŞKİLAT 69. BÖLÜM ÖZETİ

Hasan Atmaca'nın ölümü herkesin üzerine kasvetli kara bulut gibi çöker.

Geçmiş hesabını tamamen kapatan Hartley, yeni planlarına odaklanır fakat artık oyuna yeni biri dahil olmuştur.

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉TEŞKİLAT 69. BÖLÜM İZLE

Siyah İnci, Ömer ve Zehra'nın arasına bir yıldırım gibi düşerek ikiliyi geçmişin eşiğine getirecektir.

Korkut'tan haberi alan Sacide büyük bir acı yaşar.

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉TEŞKİLAT 69. BÖLÜM İZLE

Hasan Atmaca'nın ölümüne sebep olanlara hesap kesmeye ant içen Korkut, çıktığı yolda başına geleceklerden habersizdir.

Ömer ve Zehra'nın radarına giren Siyah İnci ise geçmişin hesabını bugüne taşır. Değişen dengeler çok büyük kırılımlara yol açacaktır.

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👉TEŞKİLAT 69. BÖLÜM İZLE

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