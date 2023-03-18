Haberler Dizi Haberleri 📺Gönül Dağı 89. bölüm FULL İZLE - GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM TEK PARÇA - TRT 1 GÖNÜL DAĞI son bölüm izle

📺Gönül Dağı 89. bölüm FULL İZLE - GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM TEK PARÇA - TRT 1 GÖNÜL DAĞI son bölüm izle

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, merakla beklenen yeni bölümüyle izleyicilerle buluşacak. 18 Mart Cumartesi yayınlanacak yeni bölüm hakkında seyirciler, 89. bölüm için arama motorlarında araştırma yapıyorlar. Gönül Dağı 89. bölüm full izle, TRT 1 Gönül Dağı izle, TRT 1 canlı yayın izle, Gönül Dağı yeni bölüm izle konularını ve son bölümü haberimizde derledik...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 00:30
📺Gönül Dağı 89. bölüm FULL İZLE - GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM TEK PARÇA - TRT 1 GÖNÜL DAĞI son bölüm izle

TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 18 Mart Cumartesi günü izleyicisiyle buluşacak. Gönül Dağı 89. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. Biz de tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

👉GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GÖNÜL DAĞI 89. BÖLÜM İZLE

GÖNÜL DAĞI 89. BÖLÜM ÖZETİ

Ciritçi, Taner ve Selma güneş tutulması sonrası Divane'yi ararlar. Divane'yi sağ bir şekilde bulabilecekler midir? Veysel ve Cemile, Dişçi Musa'nın hastalık belirtilerinin artmasıyla endişelenirler. Kenan'ın da yardımıyla Dişçi Musa'yı doktora gitmeye ikna edebilecekler midir? Baba evine dönen Asuman'ın Ramazan'la arasının düzelmesi için Kaya Ailesi devreye girer. Aile toplantısının ardından Asuman'la Ramazan'ın arası daha da kötü olur. Asuman, beklemediği bir haber öğrenir. Asuman'ın öğreneceği haber nedir?

👉GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GÖNÜL DAĞI 89. BÖLÜM İZLE

45 SANİYEDE FAZLA YAĞLARINDAN KURTUL ✅|İZLE

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...

👉GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GÖNÜL DAĞI 89. BÖLÜM İZLE

DİĞER
Son dakika haberi: İnönü'de Vincent Aboubakar şov! Süper Lig'de bir ilke imza attı...
Ezgi Sertel'den acı haber! Son haliyle sık sık gündeme gelen Ezgi Sertel'in paylaşımı yürekleri yaktı "Seni çok özleyeceğim"
Toroğlu: Son yarım saatteki oyun...
Cimbom'da rota İtalya! Listede 4 yıldız var...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺Kardeşlerim 82. bölüm FULL İZLE
📺Kardeşlerim 82. bölüm FULL İZLE
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! (18 Mart)
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? 18 Mart
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ronaldo ve Talisca galibiyeti getirdi Ronaldo ve Talisca galibiyeti getirdi 23:33
City farklı turladı City farklı turladı 23:24
Pota derbisinde kazanan F.Bahçe Pota derbisinde kazanan F.Bahçe 23:16
Güneş'ten Jesus'a flaş yanıt! Güneş'ten Jesus'a flaş yanıt! 22:59
Chelsea Everton'a diş geçiremedi Chelsea Everton'a diş geçiremedi 22:42
Erman Toroğlu penaltı pozisyonunu yorumladı! Erman Toroğlu penaltı pozisyonunu yorumladı! 22:34
Daha Eski
Dortmund gol oldu yağdı! Dortmund gol oldu yağdı! 22:30
Türkiye Hırvatistan maçının biletleri satışa çıktı! Türkiye Hırvatistan maçının biletleri satışa çıktı! 22:07
G.Saray'dan Lale Orta açıklaması! "Bu bir itiraftır" G.Saray'dan Lale Orta açıklaması! "Bu bir itiraftır" 22:06
Aboubakar'dan derbi sözleri! "F.Bahçe'ye karşı..." Aboubakar'dan derbi sözleri! "F.Bahçe'ye karşı..." 22:03
Rachid Ghezzal asistle döndü Rachid Ghezzal asistle döndü 21:58
Suudi Arabistan'da "pole" pozisyonu Sergio Perez'in! Suudi Arabistan'da "pole" pozisyonu Sergio Perez'in! 21:57