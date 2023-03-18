📺Gönül Dağı 89. bölüm FULL İZLE - GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM TEK PARÇA - TRT 1 GÖNÜL DAĞI son bölüm izle

TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 18 Mart Cumartesi günü izleyicisiyle buluşacak. Gönül Dağı 89. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. Biz de tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

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GÖNÜL DAĞI 89. BÖLÜM ÖZETİ

Ciritçi, Taner ve Selma güneş tutulması sonrası Divane'yi ararlar. Divane'yi sağ bir şekilde bulabilecekler midir? Veysel ve Cemile, Dişçi Musa'nın hastalık belirtilerinin artmasıyla endişelenirler. Kenan'ın da yardımıyla Dişçi Musa'yı doktora gitmeye ikna edebilecekler midir? Baba evine dönen Asuman'ın Ramazan'la arasının düzelmesi için Kaya Ailesi devreye girer. Aile toplantısının ardından Asuman'la Ramazan'ın arası daha da kötü olur. Asuman, beklemediği bir haber öğrenir. Asuman'ın öğreneceği haber nedir?

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GÖNÜL DAĞI KONUSU

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...

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