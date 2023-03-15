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📺Çöp Adam 14. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE | Çöp Adam STAR TV son bölüm

Psikiyatri uzmanı Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan, başrollerini Elçin Sangu ile Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu edinen Çöp Adam, son bölümüyle izleyicilerinin beğeni ve merakını kazandı. Seyirciler dizinin yeni bölümünü izlemek için arama motorlarında Çöp Adam Yeni Bölüm izle, Star Tv Çöp Adam 14. Bölüm izle, 15 Mart Çarşamba Çöp Adam son bölüm full izle konularını aratırken tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 01:30 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 01:30
📺Çöp Adam 14. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE | Çöp Adam STAR TV son bölüm

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM İZLE | Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve daha ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Çöp Adam'ın 14. bölümünde neler yaşanacağı diziseverler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, gerçek bir hayat hikayesinden senaryoya uyarlanan Çöp Adam dizisi hakkında, arama motorlarında araştırılan Star TV Çöp Adam 14. bölümünün konusunu ve son bölümü haberimizde derledik.

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ÇÖP ADAM 14. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tamer ve Peri yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, Berrin, Meryem ve Damla yalıdan ayrılıp otele yerleşirler.

Artık Tamer ve Peri'nin arasında tek bir engel kalmıştır. Berrin, artık Tamer'i kaybettiğini kabullenmiş, kendi kabuğuna çekilmişken Peri'nin bir hamlesi onu adeta çıldırtır ve Tamer'i hayatta en korktuğu şeyle tehdit eder. Annesinin üzüntüsünü gören Damla ise yaşından beklenmeyecek bir plan yapar.

Tamer ve Peri, sonunda tüm sorunları çözmüş, hayatlarının en mutlu gününe hazırlanırlarken, beklenmedik bir misafir her şeyi altüst edecektir.

ÇÖP ADAM OYUNCULARI

  • Engin Altan Düzyatan
  • Elçin Sangu
  • Sedef Avcı
  • Füsun Demirel
  • Salih Kalyon
  • Elçin Afacan
  • Ali Yoğurtçuoğlu
  • Hülya Şen
  • Cankat Aydos
  • Büşra Çam
  • Şeyda Terzioğlu
  • Eylül Uğan
  • Sinan Albayrak
  • Güliza Nisa Uray

ÖP ADAM 14. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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