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📺 ATEŞ KUŞLARI 7. BÖLÜM İZLE - ATV Ateş Kuşları TEK PARÇA FULL HD İZLE | Ateş Kuşları yeni bölüm full izle

atv'nin yeni dizisi Ateş Kuşları 7. bölümü ile ekranlara geliyor. Hande Soral ve Görkem Sevindik gibi yıldız oyuncuların rol aldığı Ateş Kuşları'nın 7. bölümü ile ilgili detaylar araştırılıyor. Ateş Kuşları yeni bölüm izle, Ateş Kuşları son bölüm izle, Ateş Kuşları atv yeni bölüm canlı izle gibi ifadeler arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Ateş Kuşları'nın 7. bölümü detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 11:00 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 11:00
📺 ATEŞ KUŞLARI 7. BÖLÜM İZLE - ATV Ateş Kuşları TEK PARÇA FULL HD İZLE | Ateş Kuşları yeni bölüm full izle

Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken ve atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ateş Kuşları dizisi, 7. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 10 Mart Cuma günü yayınlanan 7. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyordu. İşte Ateş Kuşları 7. bölüm bilgileri...

Ateş Kuşları dizisi 7. bölüm izlemek için tıklayın

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ATEŞ KUŞLARI 7. BÖLÜM KONUSU

GÜLAYŞE, BİR SEÇİM YAPMAK ZORUNDA

Gülayşe, bir yanda âşık olduğu Barbaros diğer yanda Zümrüt'ün Çatal tehdidi ile iyice köşeye sıkışır. Seçim yapmak zorundadır.

GÜLAYŞE'NİN BARBAROS HAYALİ

Gülayşe, bir gün bile olsa Barbaros'la hayalini kurduğu aşk masalını yaşamak ister. Bir erkekle ilk kez yemeğe çıkacaktır. Heyecan içinde hazırlıklara başlar. Ama Gülayşe'yi bekleyen gerçekler bu masalı, uyanmak isteyeceği bir kabusa çevirecektir.

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NİZAM, YILLAR SONRA TELEVİZYON KARŞISINDA

Nizam'ın beklediği o gün nihayet gelir. Televizyon karşısındadır. Gözyaşları içinde yıllardır kayıp olan kızına seslenir. Artık kaçış yoktur. Mercan, Zıpkın'ı daha fazla oyalayamaz. Nizam'a her şeyi anlatmak için kapıdadır!

BARBAROS, ÇATAL'IN OĞLU OLDUĞUNU ÖĞRENECEK Mİ?

Şirin, biricik oğlu Barbaros'uyla hasret giderirken Çatal ve Vefa gölge gibi önlerine çıkar. Ama hiç beklemediğimiz bir şekilde Çatal silahını Barbaros'a değil Vefa'ya doğrultur. Çünkü Barbaros, Çatal'ın oğludur! Barbaros Çatal'ın oğlu olduğunu öğrenecek mi?

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KÜÇÜK MERCAN'IN GELECEK HAYALLERİ

Geçmişte ise Mercan, Köksüzler için büyüdükleri zamana dair gelecek hayalleri kurar. Sanki bu günleri görmüş gibi Gülayşe'nin karşısına çıkacak olan erkekten bahseder, yaşayacakları acılardan habersiz…

ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI

İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam), Serkan Ercan (Menderes), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Sedef Akalın (Şirin), Lilya İrem Salman (Hüma), Hilal Uysun (Nermin), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Ozan Ağaç (Zümrüt), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Gökay Müftüoğlu (Kameraman), Onat Bulut (Halis), Görkem Doğan (Pamir), Serkan Acay (Necdet), Orkan Sancarbarlas (Yaman), Metin Yıldırım (Nizam Şoför), Erkan Baylav (Polis), Burakcan Aras (Furkan)

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