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📺 ALDATMAK 21. BÖLÜM İZLE - ATV Aldatmak TEK PARÇA FULL HD İZLE | Aldatmak 21. bölüm full izle

Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı Atv ekranlarının yeni sezon dizisi Aldatmak, 21. bölümüyle seyircileri yine ekran başına kilitleyecek. Muhteşem kadrosu ve ilgi çeken konusuyla dizinin yeni ve 21. bölümü 9 Mart Perşembe günü Atv'de ekranlara geliyor. İşte Aldatmak 21. bölüm konusu ve canlı izle linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 12:30 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 12:30
📺 ALDATMAK 21. BÖLÜM İZLE - ATV Aldatmak TEK PARÇA FULL HD İZLE | Aldatmak 21. bölüm full izle

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Atv'nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı Aldatmak dizisi, 21. bölümüyle yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bir Aile Mahkemesi hakimi olan Güzide'nin kendi ailesini üstüne kurduğu temellerin sarsılmasıyla başlayan hikaye, herkes tarafından merak edilirken arama motorlarında Aldatmak 21. bölüm izle, atv Aldatmak tek parça full HD izle, Aldatmak 21. bölüm full izle aramaları yapılıyor. İşte detaylar...

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ALDATMAK 21. BÖLÜM KONUSU

Elmas'ın Yeşim'in arkasından yürüttüğü gizli operasyon sayesinde dosya doğru ellere ulaştırılmıştır. Yeşim için artık hesap verme zamanı gelir.

Kendisinin her zaman yanında olan Sezai'ye iyilik yapmak isteyen Güzide Sezai'nin kızını bulmak için, kaynaklarını kullanarak harekete geçer.

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ALDATMAK 21. BÖLÜM İZLE

Yeniden tutunmaya çalıştığı kariyerine ise Tarık'ın vuracağı gizli darbeden habersizdir.

Tolga ile olan ayrılığının üstesinden hala gelememiş olan Oylum pişman olsa da ilişkisini toparlaması mümkün gözükmemektedir.

Ne var ki Tolga'nın Oylum'u Behram'la görmesi Tolga'nın ön yargılarını pekiştirir. Ozan ise Zeliş'le hayatında yeni bir sayfa açar.

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ALDATMAK 21. BÖLÜM İZLE

Yeşim'in tutuklanması sonucu Ümit, Öykü ile ilgilenirken Tarık bir kez daha bencilliğini gösterir. Ancak pervasızlığı, kendisine karşı bir koz daha elde edilmesini sağlayacaktır.

Uzun zamandır Güzide'ye karşı verdiği savaşla meşgul olan Tarık, öngöremediği büyük bir tehlikenin geldiğinin farkında değildir.

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ALDATMAK 21. BÖLÜM İZLE

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Defne Samyeli, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel

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ALDATMAK 21. BÖLÜM İZLE

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