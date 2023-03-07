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Gecenin Ucunda 19. BÖLÜM İZLE - Gecenin Ucunda son bölüm izle - Star TV Gecenin Ucunda izle

Barış Erçetin'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Neslihan Atagül ile Kemal Doğulu'nun başrollerini paylaştığı Gecenin Ucunda, yeni bölümüyle 7 Mart Salı günü seyircisi ile buluşacak. Star TV ekranlarının başarılı yapımları arasında yer alan ve etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çeken Gecenin Ucunda dizisinin 19. yeni ve son bölüm bilgilerine haberimizde yer verdik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 11:07 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 11:10
Gecenin Ucunda 19. BÖLÜM İZLE - Gecenin Ucunda son bölüm izle - Star TV Gecenin Ucunda izle

Yönetmenliğini Barış Erçetin'in üstlendiği, senaryosu Başar Başaran ile Emre Özdür'a ait Gecenin Ucunda, konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Başrollerini Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun paylaştığı sevilen dizi 19. bölümüyle ekranlara gelecek. Gecenin Ucunda'nın hayranları arama motorlarında Gecenin Ucunda yeni bölüm izle, Gecenin Ucunda 19. bölüm tek parça full izle | Star TV Gecenin Ucunda son bölüm izle konularını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...

GECENİN UCUNDA 19. BÖLÜM İZLE

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GECENİN UCUNDA 19. BÖLÜM KONUSU

Macide'nin Nejat'ın ekibiyle çalışmaya karar vermesi Kazım'ı şoke etmiştir. Kazım, Macide'nin bu meydan okumasına her ne kadar çok sinirlense de kendine hakim olup Nejat ve Macide'yle çalışmaya devam edecektir. Ancak bu durumdan memnun olmayan bir kişi daha vardır: Nazlı… Otoritesinin sarsıldığını düşünen, Macide'nin gittikçe kendisine rakip olduğunu fark eden Nazlı, hırsından dolayı Kazım'ı yanlış kararlar almaya zorlar. Ancak Kazım'ı düştüğü zor durumda kurtaran yine Macide olacaktır.

GECENİN UCUNDA 19. BÖLÜM İZLE

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GECENİN UCUNDA OYUNCU KADROSU

TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım'ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, sezonun iddialı yapımlarından biri olan "Gecenin Ucunda" nın görkemli oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.

GECENİN UCUNDA 19. BÖLÜM İZLE

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