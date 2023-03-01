BAŞIM BELADA KONUSU | atv Başım Belada oyuncu kadrosu, oyuncuları kim? Başım Belada dizisi ne zaman başlayacak, nerede çekiliyor?

BAŞIM BELADA KONUSU VE OYUNCULARI | atv ekranlarının yeni dizisi Başım Belada, sıradışı konusu ve birbirinden yetenekli isimlerin yer aldığı kadrosuyla akşamlara renk katmaya geliyor. İlk fragmanı yayınlanan ve tüm ilgiyi üzerinde toplayan dizi, yalnızca kadrosuyla değil konusuyla da dikkat çekti. Yönetmenliğini Hatice Memiş ve Ulaş Cihan Şimşek'in birlikte üstlendiği dizinin genel yönetmen koltuğunda ise Yüksel Aksu oturuyor. Peki atv Başım Belada konusu ne, oyuncuları kim? Başım Belada ne zaman başlayacak, nerede çekiliyor?

ATV BAŞIM BELADA DİZİSİ KONUSU

Emniyetteki görevinden 'öfke kontrolü' sebebiyle uzaklaştırılan eski bir polis ile mahalleye intikam amacıyla yeni taşınan ve sırlarla dolu geçmişi olan bir ailenin hikayesini anlatacak 'Başım Belada'nınilk fragmanı diziseverlerle buluştu.

BAŞIM BELADA OYUNCU KADROSU - OYUNCULARI KİM?

Keremcem (Azam),

Merih Öztürk (Leyla),

Kaan Taşaner (Çağdaş),

Umut Oğuz (Pele),

Sinan Çalışkanoğlu (Yüksel),

Yağmur Öztürk (Melike),

Ali Çatalbaş (Tayfur),

Zeynep Kumral (Narin),

Ali İpin (Hikmet),

Nazan Diper (Şerife) ,

Yiğit Ege Yazar (Buğra),

Bilgesu Kural (Berna),

Ferdi Kurtuldu (Timur),

Orhan Eşkin (Oktay),

Berke Üzrek (Badi Uğur),

Burakhan Yılmaz (Safa),

Sevinç Kıranlı (Vildan),

Bade Arazlı (Işıl),

Murat Akkoyunlu (Üstün),

Ayçin İnci (Melis),

Selahattin Taşdöğen (Namık);

Necip Karakaya (Ali Rıza)

BAŞIM BELADA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başım Belada dizisi 5 Mart Pazar akşamı atv ekranlarında seyirci ile buluşacak. Her Pazar akşamı atv'de yeni bölümleri yayınlanacak olan iddialı yapımda ünlü isimler birlikte çalışacak.

BAŞIM BELADA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Başım Belada dizisi İstanbul'un çeşitli ilçelerinde çekiliyor.