Haberler Dizi Haberleri Gecenin Ucunda 18. BÖLÜM İZLE - Gecenin Ucunda son bölüm izle - Star TV Gecenin Ucunda izle

Gecenin Ucunda 18. BÖLÜM İZLE - Gecenin Ucunda son bölüm izle - Star TV Gecenin Ucunda izle

Barış Erçetin'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Neslihan Atagül ile Kemal Doğulu'nun başrollerini paylaştığı Gecenin Ucunda, yeni bölümüyle 28 Şubat Salı günü seyircisi ile buluşacak. Star TV ekranlarının başarılı yapımları arasında yer alan ve etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çeken Gecenin Ucunda dizisinin 18. yeni ve son bölüm bilgilerine haberimizde yer verdik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 15:20
Gecenin Ucunda 18. BÖLÜM İZLE - Gecenin Ucunda son bölüm izle - Star TV Gecenin Ucunda izle

Yönetmenliğini Barış Erçetin'in üstlendiği, senaryosu Başar Başaran ile Emre Özdür'a ait Gecenin Ucunda, konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Başrollerini Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun paylaştığı sevilen dizi 18. bölümüyle ekranlara gelecek. Gecenin Ucunda'nın hayranları arama motorlarında Gecenin Ucunda yeni bölüm izle, Gecenin Ucunda 18. bölüm tek parça full izle | Star TV Gecenin Ucunda son bölüm izle konularını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...

GECENİN UCUNDA 18. BÖLÜM İZLE

GECENİN UCUNDA TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GECENİN UCUNDA 18. BÖLÜM KONUSU

Macide, Kazım'ın Ankara'ya onsuz gidişine çok bozulmuş, aklı onda kalmıştır. Ayrıca Kazım'ın yanında sadece Nazlı'nın olması, Macide'yi iyice huzursuz etmiştir. Kocasını çok kıskanan, artık Nazlı'nın tavırlarına pabuç bırakmak istemeyen Macide harekete geçer. Sürpriz bir kararla Ankara'ya ikisinin yanına gider. Nazlı ise Macide'nin varlığından hiç memnun olmaz. Acaba Macide, sinirlerine hakim olup Nazlı tehdidini bertaraf edebilecek midir? Diğer taraftan Kazım ise Macide'nin Nejat'la olan arkadaşlığını tehlikeli bulmaktadır. Ancak Kazım, Macide'den daha soğukkanlı hareket ederek Nejat'a güç gösterisi yapmak için kolları sıvayacak ve evliliğine sahip çıkacaktır.

GECENİN UCUNDA 18. BÖLÜM İZLE

GECENİN UCUNDA TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GECENİN UCUNDA OYUNCU KADROSU

TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım'ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, sezonun iddialı yapımlarından biri olan "Gecenin Ucunda" nın görkemli oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.

GECENİN UCUNDA 18. BÖLÜM İZLE

GECENİN UCUNDA TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan Anderson Talisca bombası! Anlaşmaya varıldı...
Müge Anlı'da son dakika tutuklama! O isim stüdyoda sinir krizi geçirdi 13 yıl önce kaybolmuşlardı Müzeyyen Yöndem ve oğlu Vefa...
Flaş G.Saray yorumu! "Onun gelişimi durdu"
Valencia'ya yeni teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ben Bu Cihana Sığmazam 20. BÖLÜM İZLE
ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE
YÜREK ÇIKMAZI 14. BÖLÜM İZLE
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
Bahçeli: Bu alçakça bir kurgudur!
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Juventus - Torino maçı saat kaçta? Juventus - Torino maçı saat kaçta? 14:59
Cremonese - Roma maçı saat kaçta? Cremonese - Roma maçı saat kaçta? 14:55
NBA'den sözleşme kararı! NBA'den sözleşme kararı! 14:47
Talisca Galatasaray'a! Transferi böyle duyurdular Talisca Galatasaray'a! Transferi böyle duyurdular 14:43
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Le Graet istifa etti Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Le Graet istifa etti 14:15
F.Bahçe'den seyirci açıklaması! 'Kabul edilemez' F.Bahçe'den seyirci açıklaması! 'Kabul edilemez' 13:48
Daha Eski
Enkaz altından çıkarılan G.saraylı Cihan Emir Parlak hayatını kaybetti Enkaz altından çıkarılan G.saraylı Cihan Emir Parlak hayatını kaybetti 13:09
Beşiktaş'ta ayrılık! Yeni adresi... Beşiktaş'ta ayrılık! Yeni adresi... 13:05
Devlerin gözü Icardi'de! Transferi... Devlerin gözü Icardi'de! Transferi... 12:44
Fenerbahçe maçı öncesi flaş seyirci kararı! Fenerbahçe maçı öncesi flaş seyirci kararı! 12:34
Flaş G.Saray yorumu! "Onun gelişimi durdu" Flaş G.Saray yorumu! "Onun gelişimi durdu" 12:05
Simge'den Icardi'ye flaş cevap! Simge'den Icardi'ye flaş cevap! 11:47