Haberler Dizi Haberleri 📺Kardeşlerim 79. BÖLÜM FULL İZLE | Kardeşlerim ATV son bölüm

📺Kardeşlerim 79. BÖLÜM FULL İZLE | Kardeşlerim ATV son bölüm

Atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi, 79. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. Kardeşlerim dizisi, deprem felaketinden dolayı yayın hayatına verdiği iki haftalık aranın ardından yeni bölümüyle 25 Şubat Cumartesi günü ekrana geliyor. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kardeşlerim 79. bölüm full izle, Atv Kardeşlerim izle, Kardeşlerim yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kardeşlerim dizisinin 79. ve 25 Şubat Cumartesi günü yayınlanacak bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 15:00 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 15:30
📺Kardeşlerim 79. BÖLÜM FULL İZLE | Kardeşlerim ATV son bölüm

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yeni sezonunda yepyeni maceralarla izleyicilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Son bölümüyle herkesi meraklandıran dizi, heyecanlı bekleyişleri sona erdirerek izleyicilerine yepyeni maceralar tattırdı. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin 25 Şubat Cumartesi ekranlara gelen 79. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Kardeşlerim'in 79. bölüm bilgileri...

👉KARDEŞLERİM 79. BÖLÜM İZLE

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KARDEŞLERİM 79. BÖLÜM KONUSU

Ömer büyük bir öfkeyle konaktan ayrılırken, Şevval korku dolu bir halde depoda kilitli kalmıştır.

Tolga, Zehra'yı içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak için evlenme yolunda ilerlerken, genç kızın yokluğu fark edilmiş, abisi Şeref peşine düşmüştür.

👉KARDEŞLERİM 79. BÖLÜM İZLE

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Şengül çok para kazanacağını düşündüğü bir yatırıma girişmeye karar verir.

Akif'in birtakım şüpheli tavırları, Suzan'ı harekete geçirirken, Doruk ve Berk cephesinde önemli gelişmeler yaşanır.

👉KARDEŞLERİM 79. BÖLÜM İZLE

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Akif, beklenmedik bir hamleyle Şevval'i köşeye sıkıştırırken, bu durum hiç umulmadık bir sonuç doğurur.

👉KARDEŞLERİM 79. BÖLÜM İZLE

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OYUNCULAR

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Nazlı Çetin (Leyla Barçın), Ecem Sena Bayır (Afra), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç ve Kaan Çakır (Ahmet Yılmaz).

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