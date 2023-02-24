📺Kızılcık Şerbeti 16. BÖLÜM FULL İZLE | Kızılcık Şerbeti SHOW TV son bölüm

Kızılcık Şerbeti dizisi 16. bölümüyle ekranlara geliyor. Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 16. yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında "Kızılcık Şerbeti 16. bölüm izle", "Kızılcık Şerbeti 16. bölüm İZLE, Show TV Kızılcık Şerbeti 16. yeni bölüm TEK PARÇA FULL İZLE! son bölüm izle", ve "Kızılcık Şerbeti 16. yeni bölüm tek parça izle" aramaları yapıyor. İşte Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 16. yeni bölümüyle ilgili bilgiler...



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KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN 16. BÖLÜM KONUSU

Ömer ve Kıvılcım bombayı patlattıktan sonra el ele evden çıkarlar. Herkes büyük bir şaşkınlık içindedir. Onları anlayan tek kişi ise Alev olacaktır. Sönmez ise sinirini Fatma'dan çıkaracak, onu bu birliktelik konusunda Kıvılcım'ı yüreklendirmekle suçlayacaktır. Ancak en büyük tepkiyi Doğa verecek, annesini ağır sözlerle eleştirerek kocasının evine dönecektir. Doğa'nın eve dönüşü özellikle Pembe tarafından büyük bir coşkuyla karşılanır. Abdullah ve Ömer'in konu hakkında konuşmalarına sonradan dahil olan Fatih amcasıyla çok gerilecektir. Ömer ve Kıvılcım'a hiç tahmin etmedikleri bir şekilde Çimen ve Metehan'dan destek gelir. Her ikisi de anne ve babasının mutluluklarını düşünürler. Nilay'ın derdi ise araştırıp bulduğu Nursema ve Umut birlikteliğinin evde yaratacağı fırtınadır. Pembe ise bu konuyu geciktirmeden halletmesi gerektiğine inanarak Abdullah'la paylaşır. Abdullah işi hemen ve kesin bir şekilde çözmek üzere harekete geçecektir.

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