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📺O Kız 19. BÖLÜM FULL İZLE | O Kız yeni bölüm İZLE! O Kız KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan ve daha ilk bölümleriyle reyting listelerine hızlı bir giriş yapan O Kız, 19. bölümüyle izleyicilerle buluştu. İnternette sıkça, "O Kız 19. bölüm izle, O Kız yeni bölüm izle! Kanal D canlı izle! O Kız son bölüm izle" gibi aramalar yapıyor. Peki, O Kız 19. bölüm ne zaman? Saat kaçta? O Kız 19. ve yeni bölümü izle! İşte tüm ayrıntılar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 01:00 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 01:30
📺O Kız 19. BÖLÜM FULL İZLE | O Kız yeni bölüm İZLE! O Kız KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan O Kız dizisinde heyecan dorukta. O Kız'ın yeni bölümü 25 Ocak Çarşamba günü ekranlara geldi. Dizinin 19. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Arama motorlarında sıklıkla aratılan O Kız 19. yeni ve son bölüm bilgilerini sizler için derledik.

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O KIZ 19. BÖLÜM KONUSU

Zeynep, babasını Melek'le birlikte görmenin şaşkınlığını yaşarken, Melek durumu idare etmeye çalışır ama Kadir'in yalan söylemeyi becerememesi yüzünden durum hızla sarpa sarar.

Hızlı bir şekilde oraya gelen Sitare, durumu kıvrak bir şekilde idare eder. Doruk ve Ozan arasında, görünürde ajanstaki küçülme yüzünden, gerçekte ise Zeynep yüzünden büyük bir gerilim yaşanır.

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👉O KIZ 19. BÖLÜM İZLE

Melek ve Sitare'nin de şahit olduğu bu gerilim sırasında, Doruk Ozan'a gizemli 'esas sevgilisiyle' ilgili sert bir imada bulunur ve Sitare ne kadar üstünü kapamaya çalışsa da Melek, Ozan'ın hayatında başka biri olduğu imasını aklının bir köşesine koyar.

Sitare, İsmail ve Türkan'ı, Melek'le karşı karşıya getirir. Kendini bir anda Türkan ve İsmail'in karşısında bulan Melek neye uğradığını şaşırırken, dev yüzleşme özellikle İsmail açısından çok sert ve vurucu geçer.

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👉O KIZ 19. BÖLÜM İZLE

OYUNCULAR: Erkan Petekkaya (Kadir), Sezin Akbaşoğulları (Sitare), Cengiz Orhonlu (Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe (İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher)

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