📺O Kız 18. bölüm izle | O Kız yeni bölüm İZLE! O Kız dizisi İZLE - Kanal D O Kız yeni bölüm izle

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan O Kız dizisinde heyecan dorukta. O Kız'ın yeni bölümü 18 Ocak Çarşamba günü ekranlara geliyor. Dizinin 18. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Arama motorlarında sıklıkla aratılan O Kız 18. yeni ve son bölüm bilgilerini sizler için derledik.

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O KIZ 18. BÖLÜM KONUSU

Melek'in bakışları Zeynep'e kilitlenmiş durumdadır… Artık kızı olduğunu öğrenmiştir. Fakat kafası karmakarışık vaziyettedir…

Doruk, Sitare cephesini ezmeye devam etmektedir. Kadir'in haberlerinin unutulması ve gündemin değişmesi için Zeynep ve Ozan'ın sunuculuğunu yapacağı bir davet ayarlar.

Bu davet Zeynep ile daha fazla yakınlaşmasını sağlar ve Kadir ile Melek karşı karşıya gelir.

Kadir, Melek'ini görmenin mutluluğundayken, Melek ise büyük bir vicdan azabı rolünü oynamanın zorluğundadır…

Artık tek amacı, Sitare'nin elinden kızı Zeynep'i alabilmek olacaktır.

OYUNCULAR: Erkan Petekkaya (Kadir), Sezin Akbaşoğulları (Sitare), Cengiz Orhonlu (Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe (İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher)

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