📺O Kız 16. BÖLÜM FULL İZLE | O Kız KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan O Kız dizisinde heyecan dorukta. O Kız'ın yeni bölümü 4 Ocak Çarşamba günü ekranlara geldi. Dizinin 16. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Arama motorlarında sıklıkla aratılan O Kız 16. yeni ve son bölüm bilgilerini sizler için derledik...

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O KIZ 16. BÖLÜM KONUSU

Zeynep ve Ozan'ı samimi bir şekilde gören Doruk, gördüğü manzara karşısında şoka girer. Ozan da ondan çok farklı bir durumda değil. İkisi de birbirine tamamen zıt duygularla Zeynep'e kilitlenmiş durumdadır.

Entrikaları bitmeyen Sitare ise zaferini kutlamak için elinde iki kadehle Ozan'ın yanına gelir, kadehini manalı bir şekilde Ozan'ın kadehine tokuşturur. Yine amacına ulaşmıştır.

Operasyon devam ederken, polisler herkesi yere yatırmıştır, hiçbir şeyden haberi olmayan Kadir'in teslim ettiği paketin içinden çıkan uyuşturucu maddeler polisler tarafından ele geçirilir. Kadir şok olmuş durumdadır. Heyecan ve panikle neler olduğunu anlamaya çalışan Kadir'i büyük bir sürpriz beklemektir.

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O KIZ 16. BÖLÜM İZLE

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O KIZ 16. BÖLÜM İZLE