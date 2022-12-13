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📺Üç Kız Kardeş 30. BÖLÜM FULL İZLE | Üç Kız Kardeş KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarından yayın hayatına başlayan Üç Kız Kardeş dizisi, 30. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 30. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 13 Aralık Salı günü yayınlanacak 30. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 19:25 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 00:30
📺Üç Kız Kardeş 30. BÖLÜM FULL İZLE | Üç Kız Kardeş KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni sezonunda da izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Üç Kız Kardeş dizisinin 13 Aralık Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediliyordu. İşte Üç Kız Kardeş 30. bölüm bilgileri...

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 30. BÖLÜM KONUSU

Somer Mine'nin görüşme talebini Kiraz'ın velayetini tehlikeye atmamak için kabul eder. Mine şikayetin geri çekilmesi karşılığında Somer'e çocuğun velayetini bırakacağı sözünü verir. Somer bu anlaşmayı Türkan'dan gizlemek zorunda kalır.

Nesrin, Dönüş'ü Fatih'ten koruyabilmek için kızlarıyla birlikte İzmir'e gider. Sadık'la boşanmaya kararlıdır. İzmir'e gidişleri Dönüş ve Serdar'ın yüzleşmesine neden olur ve gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlar. Derya ise Özgür Hoca'yla yüzleşir.

Mine'yle Somer'in velayet anlaşmasından haberi olmayan Türkan Somer'e şikayeti geri almaması konusunda baskıları sürdürür. Bu durum; Türkan ve Rüçhan'ı karşı karşıya getirir. Diğer taraftan, Derya ve Dönüş anne babalarını barıştırmak için Nezahat halalarıyla anlaşır.

Rüçhan, Türkan ve Sevilay'ın birlikte çalışacaklarını bahane ederek Sevilay'ın karşısına çıkar. Sevilay, Rüçhan'ın gerçekleri bildiğini henüz bilmeden, onun iş konusunda baskıcı tavrıyla karşı karşıya kalır. Özer ve Sevilay için zor anlar yaşanır. Mustafa ise Derya ile arkadaşlığını ilerletme çabasına girer.

Türkan Somer'in Mine'yle anlaşmasını öğrenir. Aralarında büyük bir gerilim olur. Mine'nin bir oyunu daha Somer'i hayal kırıklığına uğratır. Somer, Kiraz'ı Mine'ye bırakmamaya kararlıdır. Ancak bu defa Türkan, Somer'i korumak adına bu duruma müdahale eder. Bu, Somer'le Türkan arasında yeni bir krizin başlangıcı olur.

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ OYUNCULARI

Üç Kız Kardeş dizisi oyuncuları arasında Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Mert Özcan, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 30. BÖLÜM İZLE

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