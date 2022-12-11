Haberler Dizi Haberleri Yargı 47. BÖLÜM İZLE - Yargı son bölüm izle - Kanal D Yargı CANLI İZLE | Yargı izle

Yargı 47. BÖLÜM İZLE - Yargı son bölüm izle - Kanal D Yargı CANLI İZLE | Yargı izle

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 47. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Geçen hafta son bölümüyle takipçilerini meraklı bir bekleyişte bırakan Yargı'nın yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 47. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 47. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 01:00
Yargı 47. BÖLÜM İZLE - Yargı son bölüm izle - Kanal D Yargı CANLI İZLE | Yargı izle

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 11 Aralık Pazar günü yeni ve 47. bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler, Yargı 47. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 47. yeni bölümü...

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 47. BÖLÜM İZLE

YARGI 47. BÖLÜM KONUSU

Ceylin Parla'nın itirafı ile birlikte kendisini hiçbir suçu olmasa da kaldırabileceğinden çok daha ağır bir yükün altında bulur.

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 47. BÖLÜM İZLE

Bir yanda sevdiği adam ve onun keskin adalet inancı, diğer tarafta ise ailesi vardır; vicdanı ve aşkı arasında nefessiz kalmıştır.

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 47. BÖLÜM İZLE

Başta Gül ve Aylin olmak üzere herkes büyük bir panik yaşamaktadır. Şimdi hepsi hem sırlarını ustalıkla saklamayı becermek hem de acil bir eylem planı ortaya koymak zorundadır.

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 47. BÖLÜM İZLE

Bu durum Erguvan ailesini tehlikeli yollara sürükleyecektir. Arda'nın davasını çözmeye çalışan Derya savcının Pars ile zedelenen ilişkisi, girdiği çıkmazdan sürpriz bir çıkış yolu bulabilecek midir?

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 47. BÖLÜM İZLE

Yekta yeni kurduğu düzende şimdi bir de oğlu olduğunu iddia eden Ömer karşısında nasıl bir tavır takınacaktır?

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 47. BÖLÜM İZLE

Olan biten her şeyin içinde kendisini iyice sıkışmış hisseden Ilgaz, Ceylin'in elinden tutar ve birlikte nefes alabilecekleri farklı ve huzurlu bir yolculuğa çıkmak ister.

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 47. BÖLÜM İZLE

Bu kaçışın anlamı ikisi için de çok farklıdır ve ikisi de sonunda kendilerini neyin beklediğini bilmemektedir.

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 47. BÖLÜM İZLE

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 47. BÖLÜM İZLE

DİĞER
Son dakika transfer haberleri: Süper Lig’i karıştıracak transfer! Galatasaray ve Fenerbahçe parlayan yıldız için karşı karşıya geldi…
1 Milyon TL’lik soru soruldu! Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den Kim Milyoner Olmak İster paylaşımı geldi! Burak Özçivit’in partneri...
Buruk'tan transfer sözleri! "Ronaldo, Dembele ve Icardi..."
Beşiktaş ve Galatasaray istiyordu! Yeni takımı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Güzel Günler 6. BÖLÜM İZLE
Teşkilat 57. BÖLÜM İZLE
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru belli oldu!
Yılbaşı tatili kaç gün? 1 Ocak resmi tatil mi?
FED Aralık ayı toplantısı ne zaman? İşte beklenti ve tahminler!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İsmet Taşdemir: Çok kritik bir 3 puan aldık İsmet Taşdemir: Çok kritik bir 3 puan aldık 22:36
Ufuk Kahraman: Önümüze bakmak zorundayız Ufuk Kahraman: Önümüze bakmak zorundayız 22:34
Sivas süper bitirdi Sivas süper bitirdi 21:19
Borini: Hep bir fazlası olmalı Borini: Hep bir fazlası olmalı 21:18
2 transfer gerek 2 transfer gerek 21:17
Semih parladı Semih parladı 21:13
Daha Eski
U-17 galip: 2-1 U-17 galip: 2-1 21:12
Alli yüzleri güldürüyor Alli yüzleri güldürüyor 21:08
Menajer akını Menajer akını 21:06
Altınordu kötü gidişe 'dur' diyemiyor! Altınordu kötü gidişe 'dur' diyemiyor! 20:55
Redmond attı Beşiktaş kazandı! Redmond attı Beşiktaş kazandı! 20:52
A. Efes deplasmanda Beşiktaş'ı devirdi! A. Efes deplasmanda Beşiktaş'ı devirdi! 20:21