Haberler Dizi Haberleri Yalnız Kurt SON BÖLÜM İZLE 📺 | Yalnız Kurt 29. bölüm ATV izle (Yalnız Kurt TEK PARÇA FULL İZLE)

Yalnız Kurt SON BÖLÜM İZLE 📺 | Yalnız Kurt 29. bölüm ATV izle (Yalnız Kurt TEK PARÇA FULL İZLE)

Atv'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt 29. yeni bölümü ile izleyicilerle buluşacak. 9 Aralık Cuma günü saat 20.00'de ekranlara gelecek Yalnız Kurt dizisi yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Dizinin sıkı takipçileri ise Yalnız Kurt 29. bölüm full izle, atv Yalnız Kurt izle, atv canlı yayın izle, Yalnız Kurt yeni bölüm izle aramaları yapıyor. İşte Yalnız Kurt 29. yeni ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 10:50 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 11:10
Yalnız Kurt SON BÖLÜM İZLE 📺 | Yalnız Kurt 29. bölüm ATV izle (Yalnız Kurt TEK PARÇA FULL İZLE)

Yalnız Kurt 29. yeni bölümde izleyenleri yine Atv ekranlarına kilitleyecek. Yalnız Kurt izleyicileri, Yalnız Kurt 29. bölüm full izle, atv Yalnız Kurt izle, atv canlı yayın izle, Yalnız Kurt yeni bölüm canlı izle aramaları yapıyor. İşte yeni bölüme dair detaylar...

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YALNIZ KURT 29. BÖLÜM KONUSU NE?

Davut'un söylediklerinden sonra iyice kafası karışan Altay, görevi ve aşkı arasında kalır. Barış'ı ise belki yeni bir aşka yelken açtırmaya sebep olacak bir sürpriz beklemektedir. DAEŞli teröristler ise gençleri etkilemek için Cami'lere dadanırlar. Minnet Hoca ise onlara geçit vermemek için kıyasıya mücadele edecektir. Müstakim ve Ferdi de O'nu yalnız bırakmazlar. Halit'in yardımlarıyla akıl hastanesinden kaçan Haruncan'ın ailesi ve Meryem için hazırladığı büyük bir planı vardır. Haruncan bütün dengeleri değiştirecek bu hamlesi sonrasında Meryem'i de alıkoyacaktır. Meryem'in Karacabeyler'in evine gittiğini öğrenen Altay ise çılgına döner ve tek başına Meryem'i almak için Karacabeyler'in evine baskın yapar.

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👉YALNIZ KURT 29. BÖLÜM İZLE

Yönetmen: Çağatay Tosun

Senaryo: Murat Koca / Ali Alper Erze

Oyuncular: Cihan Ünal (Davud), Hasan Denizyaran (Altay), Jessica May (Meryem), Murat Han (Doğan), Kürşat Alnıaçık (Viking), Yaprak Medine (Mira), Hilmi Özçelik (Ahmet), Göktan Oktay Göztepe (Akif)

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